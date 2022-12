Tourismus Tui meldet starke Reisenachfrage – Immer mehr Urlauber buchen all-inclusive

Seit November steigen die Buchungszahlen bei dem Reisekonzern an. Der Deutschlandchef glaubt, dass die Menschen trotz Inflation nicht am Urlaub sparen.

Die Deutschland-Tochter des Reisekonzerns berichtet von einer steigenden Nachfrage seit November. (Foto: IMAGO/CHROMORANGE) Ein Flugzeug von Tui landet auf Korfu

Berlin Am Mittwoch wird der Reisekonzern Tui seine Zahlen für das im September abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen und einen Ausblick wagen. Viel spricht dafür, dass dieser positiv ausfallen wird. Denn es läuft offensichtlich im Tourismus – trotz der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten. „Seit Mitte November hat das Geschäft ziemlich Fahrt aufgenommen“, sagte Deutschlandchef Stefan Baumert am Montag in Berlin: „Die Leute wollen in den Urlaub, sparen eher woanders.“

Für die Investoren dürften das gute Nachrichten sein. Tui musste in der Pandemie mit staatlicher Hilfe gerettet werden. Doch der Konzern kommt langsam wieder in die Spur. Schon in dem zu Ende gehenden Jahr 2022 liefen die Geschäfte wieder deutlich besser. Sorgen, dass das nur ein kurzfristiger Nachholeffekt sein könnte, haben sich bisher nicht bestätigt.