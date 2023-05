Biontech Corona-Umsatz ermöglicht Biontech einen Ausbau der Medikamentenpipeline

Die Umsätze mit dem Covid-19-Impfstoff Comirnaty sinken auf ein Fünftel des Vorjahresquartals – übertreffen aber immer noch die Erwartungen. Andere Bereiche werden wichtiger.

Die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin (r.). (Foto: dpa) Biontech

Frankfurt Das Geschäft mit Covid-19-Impfstoffen ist bei Biontech im ersten Quartal erwartungsgemäß stark gesunken. Die Mainzer verzeichneten einen Umsatzrückgang um vier Fünftel auf 1,28 Milliarden Euro, schnitten damit aber besser ab als von Analysten erwartet.

Der Nettogewinn schrumpfte auf knapp ein Siebtel des Vorjahreswerts: Von Januar bis März verdiente Biontech 502 Millionen Euro, im Vorjahresquartal waren es rund 3,7 Milliarden Euro gewesen. Doch auch damit lag das Biotechunternehmen über den Prognosen der Analysten – und das deutlich. Laut Bloomberg lag die Markterwartung bei lediglich rund 200 Millionen Euro Nettogewinn.

Entsprechend positiv reagierten am Montag die Finanzmärkte. Im deutschen Börsenhandel notierte die Aktie der Mainzer gegen Mittag bis zu mehr als sechs Prozent im Plus bei gut 103 Euro. Im vorbörslichen US-Handel stand das an der Nasdaq gelistete Biontech-Papier fast fünf Prozent im Plus.