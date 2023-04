Chemiehandel Aktivistischer Investor: Primestone fordert Brenntag-Aufspaltung und Sitze im Aufsichtsrat

Durch die Zerschlagung sollen Gewinnmargen verbessert und der Aktienkurs gesteigert werden. Brenntag möchte zum Jahresende eine Umstrukturierung prüfen.

Neben der Aufspaltung des Chemiehändlers fordern Investoren einen Aktienrückkauf. (Foto: dpa) Brenntag

Die aktivistischen Investoren um Primestone Capital führen ihre Kampagne zur Aufspaltung der Brenntag im Vorfeld der Hauptversammlung im Juni fort. In einem öffentlichen Brief an die Geschäftsleitung kündigte Primestone auch an, eigene Kandidaten für den Aufsichtsrat zu nominieren.

Der Brief folgt auf mehrere Treffen mit Brenntag-Vorstandschef Christian Kohlpaintner, in denen es Primestone offenbar nicht gelungen ist, ihn von einer raschen Aufspaltung des Konzerns in eine Spezialitätensparte und Basischemikalien zu überzeugen. Primestone und andere Aktivisten wollen mit der Zerschlagung des Konzerns die Gewinnmargen verbessern und den Aktienkurs steigern.

Brenntag hatte vergangene Woche erklärt, dass es mit der Prüfung einer Umstrukturierung bis Ende des Jahres warten will. Damit wurde die Aufforderungen von Primestone und einem anderen Investor, Engine Capital, ignoriert, dringend zu handeln. Das Unternehmen sagte auch, dass es bis 2024 keine größeren Veränderungen im Aufsichtsrat in Erwägung ziehen wird.

Primestone gehören eigenen Angaben zufolge rund 2 Prozent der Brenntag-Aktien. Bis zu der für den 15. Juni angesetzten HV will der Fonds noch weitere Aktionäre auf seine Seite ziehen. Die Nominierungen für den Aufsichtsrat müssen spätestens zwei Wochen vorher eingereicht werden. Primestone zufolge zeige die „chronisch unzureichende Performance", dass es dem Aufsichtsrat „an Urteilsvermögen und Entschlusskraft fehlt" sowie an einem „Bewusstsein für die Dringlichkeit". „Beides muss dringend adressiert werden, wenn sich die Dinge ändern sollen", schreibt Primestone in dem Brief. „Wir werden unseren Mitaktionären diese Punkte in den kommenden Wochen deutlich machen." Der Investor deutete auch an, dass es eine direkte Abstimmung der Aktionäre auf der HV über die Frage einer Aufspaltung entscheiden könnte. Die Maßnahme bräuchte allerdings die Unterstützung von 75% des vertretenen Kapitals. Die Aktien von Brenntag sind in diesem Jahr um 18 Prozent gestiegen, womit die Marktkapitalisierung bei 10,9 Milliarden Euro liegt. Der Dax hat im selben Zeitraum nur um 13% zugelegt.