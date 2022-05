Chemiekonzern Interner Abschaltplan, mehr Liquidität: Lanxess rüstet sich für einen Gaslieferstopp

Die Folgen für die Wirtschaft seien unkalkulierbar, warnt CEO Zachert. Man dürfe sich zudem nicht erneut von nur einem Energieträger abhängig machen.

Düsseldorf Eines macht Lanxess-Chef Matthias Zachert direkt deutlich: Ein Gaslieferstopp aus Russland wäre aus seiner Sicht eine Katastrophe für die deutsche Wirtschaft. Die Chemie müsste ihre Grundstoffproduktion herunterfahren, die Lieferketten in der verarbeitenden Industrie würden zusammenbrechen. „Ich hoffe daher sehr, dass es nicht zu einem Gasembargo kommt“, sagt er.

Doch als umsichtiger Manager muss Zachert den Kölner Spezialchemiekonzern auf ein solches Szenario vorbereiten. Bei der Vorstellung der Quartalszahlen am Donnerstag gab der Lanxess-Chef Einblick, was der Konzern im Fall eines Lieferstopps von russischem Gas zu tun gedenkt – und wo die Grenzen liegen.

In den zwei Monaten seit Kriegsbeginn hat der Lanxess-Krisenstab dafür mit den Verantwortlichen in den großen deutschen Produktionsstätten einen Plan entwickelt. Die meisten Werke stehen in den nordrhein-westfälischen Standorten Dormagen, Leverkusen und Krefeld. „Im Krisenfall weiß jetzt jeder, was zu tun sein wird“, sagt Zachert.

