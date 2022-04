Elektromobilität Einweihung der neuen Tesla-Fabrik: So sieht die Gigafactory in Austin aus

Nach Grünheide eröffnet Elon Musk am Donnerstag seine neue Fabrik in Austin. Vieles kommt einem bekannt vor, nur nicht die Dimensionen.

In der Fabrik sollen mehr als 10.000 Mitarbeiter das Model Y bauen. (Foto: Reuters) Giga Texas

New York, Düsseldorf Steve Adler weiß nur eins: Er ist eingeladen. Aber der Bürgermeister von Austin kann keine Details zur Eröffnungsfeier von Tesla sagen. „Außer dem Datum haben wir keine Informationen“, erklärte sein Sprecher noch vor wenigen Tagen. Tesla halte sich „sehr bedeckt“.

Dabei war Adler einer der entscheidenden Unterstützer des Werks. Der Chef der elftgrößten Stadt der USA lud Musk Anfang 2020 zu sich nach Hause ein, um für seine Stadt zu werben. Der Bürgermeister versprach schnelle Planungsprozesse und unbürokratische Hilfe. Schließlich bringe das Werk „Facharbeiter-Jobs im großen Umfang in einer sauberen Industrie“, wie er im Gespräch mit dem Handelsblatt erklärte.

So viel ist bekannt: Am Donnerstag wird die „Giga Texas“ eingeweiht, mit 15.000 geladenen Gästen, „vielleicht der größten Party“ der Welt, wie Musk auf Twitter schrieb. Zwei Drittel der Veranstaltung sollen in den Werkshallen stattfinden, ein Drittel im Außenbereich. Die Party geht bis Mitternacht.

