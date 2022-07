Erdgas-Versorgung „Wir geben aktuell noch mal alles“ – Industrie sieht nicht mehr viel Einsparpotenzial bei Gas

Chemiehersteller versprechen weitere Einsparungen beim Gasverbrauch, doch ihre Mittel sind begrenzt. Sie fordern einen Beitrag der Privathaushalte.

Der Chemiekonzern will an seinem größten Standort den Gasverbrauch weiter senken. (Foto: obs) Chemieanlage am BASF-Standort Ludwigshafen

Düsseldorf Die deutschen Industrieunternehmen bereiten sich intensiv auf eine drohende Gasmangellage in Deutschland vor. Die Chemiebranche als größter industrieller Verbraucher will den Bedarf in den kommenden Wochen mit technischen Einsparungen weiter senken. Allerdings hält die Branche ihre Möglichkeiten dabei für begrenzt, ohne dass es zu ernsthaften Produktionseinschnitten käme.

Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Handelsblatts unter Industriefirmen. Danach werden diese momentan trotz der Abschaltung der Pipeline Nord Stream 1 noch in vollem Umfang mit dem benötigten Gas versorgt. Doch arbeiten Chemiehersteller wie Covestro zugleich an der Umstellung etwa auf ölbasierte Generatoren für die Erzeugung von Prozessdampf, BASF will zusätzlich ein ganzes Kraftwerk auf Öl umstellen. Allein Covestro verspricht sich von den laufenden Projekten eine Einsparung von mehreren Hundert Gigawattstunden Gas.