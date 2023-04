Hauptversammlung „Mühlstein Monsanto“: Investoren verlangen Neuanfang bei Bayer

Bayer-Aktionäre erwarten vom neuen CEO eine zügige Wertsteigerung. Forderungen nach einer Aufspaltung sind auf der Hauptversammlung aber wenig zu hören.

Hedgefonds fordern die Aufspaltung des Konzerns.

(Foto: mauritius images / Rupert Oberhäuser) Bayer-Kreuz im Chemiepark Leverkusen

Düsseldorf Mehr Ehre konnte Bayer-Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann dem scheidenden CEO kaum erweisen: „Sehr geehrter Herr Bayer“, rief er Werner Baumann zu Beginn der Hauptversammlung am Freitag zu. Der Versprecher in Winkeljohanns Dankesrede kommt nicht von ungefähr: 35 Jahre war Baumann beim Leverkusener Dax-Konzern tätig, seit 2016 als CEO. Ende Mai geht der 60-Jährige in den Ruhestand.

Von Investoren gab es weniger Dankesworte. Von „verlorenen Jahren für Bayer“ und dem „Mühlstein Monsanto“ sprach Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Deka mit Blick auf Baumanns Amtszeit. Er spielte auf die milliardenschweren Rechtslasten an, die der Kauf des US-Saatgutherstellers mit sich gebracht hat. Andere hielten sich hingegen mit Kritik zurück.