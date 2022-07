Krisenmanagement der Unternehmen Firmen-Fokus in der Krise liegt bei auf Lieferketten und Kostendruck

Weiterhin wichtig seien Digitalisierung und der Umgang der Unternehmen mit dem akuten Fachkräftemangel. Das Thema Nachhaltigkeit verliert an Fokus.

Kosteneinsparungen gehen zu Lasten von Nachhaltigkeit. (Foto: IMAGO/Markus Tischler) Containerfrachter

Berlin In der aktuellen Krise kümmern sich Unternehmen in Deutschland vor allem um Materialengpässe und steigende Kosten. „Durch zwei Jahre Pandemie, den Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Energiekrise ist das Thema Nachhaltigkeit etwas aus dem Fokus geraten“, heißt es in einer Umfrage des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) und dem Beratungsunternehmen Expense Reduction Analysts vom Montag.

Vorrang für die Firmen hätten die Sicherung der Lieferketten (83 Prozent) und der stark gestiegene Kostendruck (72 Prozent). Weiter wichtig seien Digitalisierung und der akute Fachkräftemangel. „Im Moment machen Unternehmen das Dringende vor dem Wichtigen“, sagte Matthias Droste, Experte von Expense Reduction Analysts. „Dennoch bleiben Nachhaltigkeit und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes die Themen des Jahrzehnts.“

Viele Unternehmen setzten aufgrund der zugespitzten geopolitischen Weltlage ihre Schwerpunkte neu, sagte die BME-Bundesvorstandsvorsitzende Gundula Ullah. Das biete ihnen aber auch die Chance, das Thema Nachhaltigkeit jetzt in das Krisenmanagement mit einzubeziehen – „gerade weil die angespannte Versorgungslage alle dazu zwingt, Dinge neu zu denken“. Ein weiterer Grund, warum Firmen rund um die sogenannte Sustainability nicht schneller vorankommen, sind laut Umfrage fehlende Transparenz, Standards und Kennzahlen der Politik. Der Umfrage zufolge haben nur die wenigsten Unternehmen in ihren Ausschreibungen Nachhaltigkeit oder feste sogenannte ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) integriert. Dies führe auch dazu, dass wenig externer Druck herrsche. „Bisher gibt es kaum Fälle, wo Unternehmen Aufträge aufgrund fehlender Nachhaltigkeitsanstrengungen verloren haben.“ Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mehr: Gasturbine für Nord Stream 1 soll unterwegs sein – Kritik in Kanada