Kunststoffhersteller Adnoc stockt Angebot für Covestro auf

Frankfurt, Düsseldorf Der Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi erhöht Finanzkreisen zufolge sein Angebot für den deutschen Kunststoffhersteller Covestro. Adnoc biete nun etwa elf Milliarden Euro, sagten mit der Transaktion vertraute Personen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über eine Erhöhung des Angebots berichtet. Die Unternehmen selbst wollten sich auf Anfrage nicht dazu äußern.

Adnoc steht für Abu Dhabi National Oil Co. Die staatliche Ölfirma versucht Finanzkreisen zufolge den Dax-Konzern nun mit dem neuen Gebot zu Verhandlungen zu bringen. Übernahmegespräche hatten die Leverkusener bisher abgelehnt. Knackpunkt war dabei neben strategischen Gründen der Kaufpreis.

Adnoc umgarne den Kreisen zufolge zudem das Covestro-Management, indem der Konzern aus Abu Dhabi der Unternehmensspitze das Vertrauen ausspreche und Unterstützung für die Firmenstrategie signalisiere.

Im Rahmen der Übernahmegerüchte reagiert auch die Aktie von Covestro. Die Anteile gingen am Dienstag mit einem Plus von mehr als 5,5 Prozent bei 50,30 Euro aus dem Frankfurter Börsenhandel. Damit waren sie klarer Tagesgewinner unter den Dax-Werten.

Covestro hatte nach dem ersten Gebot einen Brief an den arabischen Konzern geschrieben. In dem stand Finanzkreisen zufolge, dass die vorgeschlagene Bewertung keine Grundlage für weitere Gespräche sei.

Zudem habe das Management Zweifel daran geäußert, ob Adnoc der beste Eigentümer für einen wesentlichen Teil der Covestro-Geschäfte wäre. Eine Suche nach anderen Käufern plane Covestro nicht, hatte es geheißen.

Analysten sehen Chancen ab 60 Euro pro Covestro-Aktie

Die Leverkusener sind in der Weltspitze bei Kunststoffschäumen, wie sie in Autositzen, Möbeln und Dämmstoffen gebraucht werden. Dazu kommt der transparente Kunststoff Polycarbonat, der in Autoscheinwerfern, Elektronik und in der Medizintechnik eingesetzt wird. Covestro verfügt aber auch über ein beträchtliches Portfolio in der Spezialchemie, etwa bei Beschichtungen.

Die in Aussicht gestellte Erhöhung könnte der früheren Bayer-Tochter aber noch nicht genügen. Mehrere Analysten hatten bereits unterstrichen, dass wohl erst ein Preis von mehr 60 Euro pro Aktie überzeugend wirken würde. Eingestiegen war Adnoc Finanzkreisen zufolge mit 55 Euro pro Aktie.

Das Interesse des staatlichen Konzerns aus Abu Dhabi ist groß. Die Araber wollten sich unter anderem Zugang zu Zukunftstechnologien in der Chemie sichern. Deswegen schaut sich Adnoc den Kreisen zufolge derzeit verstärkt nach Übernahmeobjekten in Europa um.

Die Araber seien kurzfristig an Fertigungskapazitäten interessiert, in denen der Output ihrer riesigen Petrochemie-Anlagen zu höherwertigen Kunststoffen weiterverarbeitet werden kann, hieß es.

Mehr: Covestro weist Übernahme-Avancen aus Abu Dhabi zurück