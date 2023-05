Laborausrüster Sartorius verliert Finanzvorstand

Rainer Lehmann wird Ende Oktober aus seinem bisherigen Amt ausscheiden. Die Suche nach einem Nachfolger hat bereits begonnen.

Der bisherige Finanzchef Rainer Lehmann kündigte nach einem enttäuschenden Jahresauftakt seinen Rückzug an. (Foto: dpa) Sartorius AG

Frankfurt Der Laborausrüster Sartorius muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Der bisherige Finanzchef Rainer Lehmann kündigte nach einem enttäuschenden Jahresauftakt seinen Rückzug an. Er wird Ende Oktober ausscheiden, um eine neue Aufgabe außerhalb des Unternehmens wahrzunehmen, wie Sartorius am Donnerstag mitteilte.

Der Aufsichtsrat habe mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen. „Rainer Lehmann hat unsere Finanzorganisation hervorragend aufgestellt und einen wichtigen Beitrag zur strategischen und operativen Weiterentwicklung von Sartorius geleistet“, sagte Aufsichtsratschef Lothar Kappich.

Lehmann arbeitet bereits seit 1999 für Sartorius, mit Ausnahme der Jahre 2004 bis 2006, in denen er für den Chemiedistributor Biesterfeld das Konzerncontrolling leitete. Vor sechs Jahren wurde Lehmann zum Finanzvorstand ernannt. Zuvor war der 48-Jährige Finanzchef für das Amerika-Geschäft von Sartorius. An der Börse kam die Personalie nicht gut an: Sartorius-Aktien verloren fast drei Prozent und gehörten zu den größten Verlierern im Dax.

