Das vorige Krebs-Mittel war ein Flop, nun soll es ein neues Medikament richten. Der Chef sieht die „größte und unmittelbarste Chance“. Analysten sind optimistisch – aber nicht alle.

Für das deutsche Biotech-Unternehmen Pelabresib ist der Erfolg des Krebsmedikaments entscheidend. (Foto: MorphoSys) Labor von Morphosys

Düsseldorf Die große Hoffnung beim deutschen Biotech-Unternehmen Morphosys hört auf den Namen Pelabresib. Das ist ein Krebsmittel, das bei einer seltenen Art von Blutkrebs eingesetzt wird, der Krankheit Myelofibrose. Ergebnisse der Phase-3-Studie sollen Ende des Jahres vorgelegt werden.

Bei einer Investorenveranstaltung am Mittwoch zeigte sich Firmenchef Jean-Paul Kress zuversichtlich. „Pelabresib stellt unsere größte und unmittelbarste Chance dar“, sagte er den Investoren. „Unser Vertrauen in Pelabresib und die Phase-3-Studie ist groß.“

Myelofibrose-Patienten leiden unter einer Vielzahl von Symptomen, allen voran an einer vergrößerten Milz, aber auch an Fieber, nächtlichen Schweißausbrüchen, starker Müdigkeit, Schmerzen in den Knochen und Juckreiz. In Deutschland gibt es hochgerechnet 1000 Neuerkrankungen pro Jahr. 90 Prozent der Patienten tragen bei der Diagnose ein mittleres bis hohes Risiko. Die Überlebensrate bei einem mittleren Risiko beträgt im Schnitt drei bis sechs Jahre, bei einem hohen Risiko nur eines.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen