Neuer Bayer-Chef Bill Anderson folgt auf Werner Baumann – Aktie legt zu

Düsseldorf, Frankfurt Die Bayer AG tauscht schon zum 1. Juni 2023 ihren Vorstandsvorsitzenden aus. Neuer Chef wird der Amerikaner Bill Anderson, der zuletzt die Pharmasparte des Schweizer Roche-Konzerns geleitet hat. Der amtierende CEO Werner Baumann wird Ende Mai im Alter von 60 Jahren in den Ruhestand gehen – ein Jahr früher als ursprünglich geplant.

Der 56-jährige Anderson wird schon zum 1. April in den Vorstand des Leverkusener Konzerns eintreten. Seine Wahl durch den Aufsichtsrat erfolgte einstimmig. „Er ist der ideale Kandidat, um Bayer zusammen mit dem Team in ein neues, erfolgreiches Kapitel zu führen – in einer Zeit, in der wir bemerkenswerte Innovationszyklen in der Biologie, Chemie und künstlichen Intelligenz sehen“, sagte Bayers-Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann.

In Führungskreisen von Bayer wird hart dementiert, das der jetzt verkündete schnellere Wechsel im Zusammenhang mit den jüngsten Angriffen aktivistischer Investoren stehe. Mehrere Fonds auch aus Deutschland hatten in den vergangenen Wochen eine zügige Neubesetzung der Bayer-Spitze mit einem Kandidaten außerhalb vom Unternehmen gefordert.

Bayer sei seit Herbst 2022 mit Anderson in Kontakt, habe zugleich aber Dutzende andere Kandidaten und Kandidatinnen gescreent, hieß es in den Kreisen. Seine Benennung sei das Ergebnis eines klar strukturierten Auswahlverfahrens. Intern sei es immer das klare Ziel gewesen, zur nächsten Hauptversammlung Ende April die Nachfolgelösung präsentieren zu können.

Die Bayer-Aktie schoss nach der Verkündung des CEO-Wechsels nach oben und beendete den Xetra-Handel um 17.30 Uhr sechs Prozent im Plus bei 62,49 Euro. Die Reaktion zeugt davon, dass sich viele Investoren strategische Veränderungen bei Bayer erhoffen – bis hin zu einer möglichen Neuaufstellung des integrierten Pharma- und Agrarchemiekonzerns. Dass nun ein ausgewiesener Top-Pharma-Manager das Ruder übernimmt, stärkte am Mittwoch die Erwartung, dass aus Bayer mittelfristig ein lupenreiner Medikamente-Hersteller wird.

Fähigkeit für Transformations-Prozesse

Ausschlaggebend für die Wahl von Anderson sei gewesen, dass er in einer globalen Topposition gearbeitet und seine Fähigkeit für Transformations-Prozesse bewiesen habe, hieß es in den Kreisen. Dem Aufsichtsrat sei es wichtig gewesen, dass Bayer künftig wieder von einem Wissenschaftler geführt werde. Anderson habe unterstrichen, dass ihn Bayer in der ganzen Vielfalt der Geschäfte interessiere. Er solle die Geschäfte in der bestehenden Struktur weiterentwickeln.

„Der Auftrag von Bill Anderson ist klar: Bayer soll sein ganzes Potenzial entfalten und nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre, Landwirte, Patienten, Verbraucher, Beschäftigte und alle Stakeholder des Unternehmens schaffen“, wurde Winkeljohann in der offiziellen Mitteilung zitiert.

Als Pharmaexperte wird es die Hauptaufgabe von Anderson sein, das tragende Bayer-Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten in den nächsten Jahren zu stärken. Der Konzern muss mehrere Patentabläufe wegstecken und hat bereits einige gute Neuentwicklungen am Markt. Doch vor allem die starke Ausrichtung von Bayer auf die risikoreiche Zell- und Gentherapie muss sitzen.

In Bayers ebenso großer Sparte Crop Science mit dem Agrarchemiegeschäft ist der neue Chef hingegen unerfahren. Operativ läuft diese Sparte nach dem Monsanto-Kauf gut, doch die Übernahme hat Bayer milliardenschwere Rechtskosten wegen der Glyphosat-Klagewelle eingebracht. Diese Last hat Bayer noch immer nicht endgültig abstreifen können. Im Auswahlverfahren war Erfahrung mit dem US-Rechtssystem eines der Kriterien gewesen. Die hat Anderson als langjähriger in den USA tätiger Pharma-Manager.

Wegen der rechtlichen Folgen der Monsanto-Übernahme war der amtierende CEO Baumann in den vergangenen Jahren zunehmend in die Kritik der Aktionäre geraten. Aufsichtsratschef Winkeljohann dankte Baumann für 35 Jahre im Dienst des Konzerns. „Das Unternehmen sei heute ein führendes Life-Science-Unternehmen mit herausragenden Innovationsfähigkeiten in den Bereichen Gesundheit und Ernährung“, sagte er. „Und die jüngst erfolgreiche operative Performance ist ein klarer Beleg, dass Bayer auf einem extrem starken Fundament steht.“

„Neues Kapitel für die kommenden Jahre“

Im Konzern wird erwartet, dass Anderson nach der Einarbeitungszeit zügig seine ersten strategischen Vorstellungen präsentieren wird, voraussichtlich noch in diesem Jahr. Er soll bei Bayer ein „neues Kapitel für die kommenden Jahre“ aufschlagen.

Unter Bayer-Investoren kam die Entscheidung am Montagabend gut an: „Bill Anderson ist eine sehr gute Wahl für Bayer und könnte der Befreiungsschlag sein, auf den Investoren gewartet haben“, sagte Markus Manns, Fondsmanager bei Union Investment. „Er hat in den USA das nötige Netzwerk und das Know-how, um Bayer innovativer zu machen. Anderson wird zum Amtsantritt wahrscheinlich von vielen Investoren einen enormen Vertrauensvorschuss bekommen.“

