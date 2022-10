Prozessauftakt gegen den Münchener Sternekoch: Hat er mehr als zwei Millionen Euro Steuern hinterzogen? Ein Mitarbeiter gesteht – der insolvente Gastronom aber lässt Anwälte reden.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Star-Koch Steuerhinterziehung in Millionenhöhe vor. (Foto: dpa) Alfons Schuhbeck (Mitte) vor Gericht mit seinen Verteidigern

München Ganz in Weiß wandelte Alfons Schuhbeck in seiner Welt. Egal, ob in einem seiner Etablissements am Platzl in München gleich neben dem Hofbräuhaus oder beim Feiern im Theaterzelt „Teatro“ wie jüngst beim Oktoberfest – er zelebrierte den Starkoch, mit dem Emblem des FC Bayern München auf der Brust des hellen Arbeitskittels. Ein Platzlhirsch. Der Mann, den man aus dem Bayerischen Fernsehen oder seinen etlichen Kochbüchern kennt, verwöhnte auch die Fußballer des Spitzenklubs.

An diesem Mittwochmorgen steht der Dauer-Botschafter der Marke Schuhbeck nicht in Kochkluft, sondern im dunklen Anzug – ohne Krawatte, mit Einstecktuch – im edlen Münchener Justizpalast. Die minutenlange Fotografen-Session überwindet er stehend und stoisch. Es gab schon bessere Zeiten. In Saal 134 wird der Maître de Cuisine vom Landgericht I wegen Steuerhinterziehung angeklagt.

