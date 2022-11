Green Innovation Week Klärschlamm, Frittenfett, Gülle: Wie aus Abfällen grüne Kraftstoffe entstehen

Energie aus Biomasse hat in Deutschland einen zweifelhaften Ruf. Dabei haben Forscher und Unternehmen längst kreative Wege gefunden, Nutzpflanzen wie Mais durch Reststoffe zu ersetzen – und so CO2 einzusparen.

München Robert Daschner hebt eine Flasche in die Höhe, in der eine schwarze Flüssigkeit schwappt. „Das Aussehen und die chemischen Eigenschaften sind vergleichbar mit Rohöl“, sagt der 37-jährige Maschinenbauingenieur stolz. Daschner und seine Mitarbeiter vom Fraunhofer-Institut „Umsicht“ haben das Öl aus Klärschlamm gewonnen, den Kommunen sonst teuer verbrennen lassen.

Daschner zeigt auf die Anlage hinter sich. In diesem „Schneckenreaktor“ im bayerischen Hohenburg erhitzen die Forscher den Klärschlamm zunächst auf mehr als 450 Grad. Bei der Pyrolyse entstehen Dampf und Kohle. Den Dampf leiten die Wissenschaftler anschließend über das „Kohlebett“. Bei der Abkühlung entstehen Prozesswasser und Öl, das die Forscher abtrennen. Am Ende bleibt ein stabiles „Bio-Rohöl“.

Noch vor wenigen Jahren wäre es undenkbar gewesen, aus Überbleibseln wie Klärschlamm einen so hochwertigen Erdöl-Ersatz in großen Mengen herzustellen, sagt Daschner. Doch seine Anlage könne pro Tag bis zu zwölf Tonnen Klärschlamm in 1200 Liter biogenes Rohöl umwandeln. Das ist wiederum genug für 950 Liter Kraftstoff: Kerosin, Benzin – und etwa 370 Liter Diesel. Je nach Verbrauch kann ein Pkw damit mehr als 6100 Kilometer zurücklegen.

Klimaneutrales Gas aus Resten

Deutschlandweit sind 1,9 Millionen Tonnen Klärschlamm verfügbar, potenzieller Rohstoff für rund 200 Millionen Liter Öl. Und mit dem Verfahren ließen sich viele weitere organische Rest- und Abfallstoffe verarbeiten. Etwa für Grundstoffe in der chemischen Industrie. Oder als Antrieb für Flugzeuge oder Schiffe. „Für alles, was sich derzeit schwer elektrifizieren lässt“, so Daschner. Der Vorteil: Die biogenen Kraftstoffe sind klimaneutral, emittieren also anders als fossile kein zusätzliches CO2.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Dennoch ist Diesel aus biogenen Rest- und Abfallstoffen in Deutschland, anders als in vielen europäischen Ländern, nicht in Reinform erlaubt und darf fossilen Treibstoff nur zu einem Anteil von 26 Prozent strecken. Wohl auch, weil Energieträger aus Biomasse in Deutschland seit der „Tank-Teller-Debatte“ einen schweren Stand haben. Die Sorge, die bis heute anhält: Deren Anbaufläche könnte die von Nahrungsmitteln verdrängen. Dabei basieren fortschrittliche Biokraftstoffe inzwischen auf Reststoffen.

Christoph Spurk, Vizepräsident vom Fachverband Biogas, sagt: „Obwohl unsere Biogasanlagen heute neben nachwachsenden Rohstoffen einen hohen Anteil an Abfällen und Reststoffen vergären, wird Bioenergie noch immer auf Mais reduziert. Das entspricht nicht mehr dem Stand der Technologie“. Auch Karin Naumann vom Deutschen Biomasseforschungszentrum (DBFZ) moniert, dass „in wenigen Ländern Bioenergie so kritisch gesehen wird wie in Deutschland“. Man habe bisher den Moment verpasst, die Diskussion um Nutzungskonkurrenz sachlich zu führen.

Biogas, das etwa durch Vergärung von Gülle entsteht, lässt sich in Strom, Wärme und Biomethan, eine erneuerbare Erdgas-Alternative, umwandeln. In Deutschland sorgen laut Fachverband Biogas etwa 9000 Anlagen für eine Einspeisung von 3800 Megawatt (MW). Das ist nur etwas weniger, als die drei letzten deutschen Atomkraftwerke produzieren, und deckt etwa fünf Prozent des deutschen Stromverbrauchs. Die Anlagen könnten laut Christoph Spurk über das Jahr verteilt 1000 MW zusätzlichen Strom produzieren. Doch das erschwere die Bürokratie. Zwar hat die Bundesregierung kürzlich einen Leistungsdeckel für Biogasanlagen aufgehoben. Nicht aber für alle Normen, dazu blieben Umsetzungsfragen offen.

>> Lesen Sie auch: Bis zu 500 Millionen Euro Bewertung – Biogasproduzent Energielenker Green Energy steht zum Verkauf

Deutschland gehört zu den größten Bio-Energieproduzenten und gilt als Technologieführer. Noch. „Inzwischen fahren wir mit unseren Biogas-Kunden nach Frankreich, um den Stand der Technik in den großen Anlagen zu zeigen, die dort stark nachgefragt sind“, sagt Spurk. Mit Neid blickt er auf den Nachbarn. Dort entstünden jedes Jahr 200 neue Biomethananlagen, bis 2030 sollen es 2000 sein. In Deutschland gibt es insgesamt 250. Oder Dänemark: Bis 2034 will das Land mit Biomethan überwiegend aus heimischen Reststoffen seinen kompletten Gasbedarf abdecken.

Solange Deutschland die Branche ausbremse, werde sie weiter 90 Prozent ihres Umsatzes im Ausland erwirtschaften, befürchtet Spurk. Hoffnung macht ihm, dass die EU-Kommission ihre Biomethanproduktion bis 2030 auf 35 Milliarden Kubikmeter pro Jahr verdoppeln will.

Anders die Haltung des Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK): Es findet eine „substanzielle Steigerung“ der Biomethanproduktion zum Ersatz von Erdgas „mittel- und langfristig kaum möglich und auch nicht zwingend sinnvoll“. Denn die Mengen an Biomasse, die nicht extra angebaut werden müssen, sind begrenzt.

78 Terawattstunden sind ungenutzt

Das stimmt einerseits. Doch warum auf ungenutzte Reste verzichten, die sofort Emissionen senken könnten? Fraunhofer-Forscher Daschner spricht vom „Eh-Da-Potenzial“. Die Raffinerie Bayernoil will künftig auch aus Klärschlamm Öl herstellen. Und Daschner erhält Anfragen aus aller Welt, etwa aus Kanada. Dort verrotteten Unmengen an unbrauchbarem Holz in kanadischen Deponien und emittierten Methan.

Auch in Deutschland liegt noch einiges an „Eh-Da-Potenzial“. Laut FV-Biogas erzeugen 400 Bioabfall-Vergärungsanlagen derzeit 350 Megawatt, überwiegend in der Stromerzeugung. Das ließe sich verdoppeln, würde man viereinhalb Millionen Tonnen an Bioabfällen, die im Restmüll landen oder stark verunreinigt sind, nutzen. Das könnte immerhin den Strombedarf von 360.000 Vierpersonenhaushalten decken, erläutert Spurk.

Und auch das DBFZ sieht große Mengen an „mobilisierbaren Biomethanpotenzial“ aus Abfall- und Reststoffen. Demnach liegen bis zu 78 Terawattstunden (TWh) brach, was etwa einem Drittel des deutschen Schwerlastverkehrs entspricht. Der Gesamtenergieverbrauch im Straßenverkehr in Deutschland lag 2020 bei 565 TWh. Wie man diese Stoffe einsetze, sei aber eine politische Frage, sagt Naumann. Die Umweltingenieurin hofft, dass die für 2023 anvisierte Biomassestrategie zu einer „sachgerechten Diskussion zur Erschließung und Nutzung dieser Potenziale“ führt.

Denn aus Biomasse lassen sich nicht nur Kraftstoffe oder Biogas erzeugen – sondern auch CO2 für die Produktion von Kohlenwasserstoffen wie Methanol oder Ammoniak. Diese sollen künftig rohölbasierte Kraftstoffe etwa im Schwerlastverkehr ersetzen. „Wenn das CO2 für die Produktion nicht fossil sein soll, wird es zunächst biogen sein“, sagt Naumann. CO2 aus der Luft zu filtern, sei erheblich teurer und aufwendiger. Die Politik habe diese Synergie bislang aber kaum im Blick.

Kerosin aus Frittenfett

Neben solchen Syntheseprozessen gibt es einen wichtigen Anwendungsbereich: CO2 der Atmosphäre zu entziehen und zu speichern. Daschner greift sich ein Gläschen mit kleinen schwarzen Bröckchen. „Bei unserer Pyrolyse bleibt im Karbonisat ein Teil des Kohlenstoffs fest gebunden“. Das Karbonisat ließe sich als Dünger auf die Felder streuen, sofern keine Schwermetalle enthalten sind – bei Kohle aus Klärschlamm ist das allerdings der Fall. Laut UN-Klimarat müssen der Atmosphäre gewaltige Mengen CO2 entzogen werden. Verbrennt man das Karbonisat nicht, bleibt das CO2 darin gebunden.

Doch es gibt weitere Kritik an Bioenergie. So stünde der Energieaufwand für Erzeugung, Produktion und Transport oft nicht im Verhältnis zum Ertrag, meint Carla Vollmer vom Umweltbundesamt (UBA). Etwa beim Einsatz der energiearmen Gülle oder von Algen. Zudem ließen sich Reste häufig noch stofflich nutzen. Etwa Holzspäne als Baumasse für Spanplatten, um das CO2 im Holz langfristig zu binden.

Vollmer sieht auch die Gefahr von Fehlanreizen: Dass doch „nicht nur Reste“ in Anlagen wandern, dass in fernen Ländern Energiepflanzen Nahrungsmittel und Flächen verdrängen. Dass biogene Kraftstoffe Investitionen in „zukunftsträchtigere“ mit erneuerbarem Strom produzierte Kraftstoffe wie „Power to Liquid“ (PtL) Kerosin, hemmen.

>> Lesen Sie auch: So häufig heizen Verbraucher in Deutschland aktuell noch mit Gas

Einwände, die Mercedes Alonso vom finnischen Unternehmen Neste, dem führenden Hersteller von erneuerbarem Flugzeugtreibstoff und Diesel, nicht nachvollziehen kann. Neste forscht an „minderwertigen Rohstoffen“ und nutzt für seine Produktion überwiegend Abfälle und Reste wie gebrauchte Öle und Fette aus der Gastronomie. Flughäfen wie München, Frankfurt oder Köln bieten Nestes Flugkraftstoff bereits an. Dazu stecken die erneuerbaren Rohstoffe für Kunststoff- und Chemieindustrie etwa in Kaffeekapseln oder Bechern.

„Mit den verfügbaren Mengen werden wir nicht alle Flugzeuge weltweit betanken können.“ Aber nur auf Elektro- oder Wasserstoffantriebe zu warten, wo man schon heute Emissionen mit biobasierten Treibstoffen senken könne, sei eine „verpasste Chance“, so Alonso. In Reinform reduziere der „nachhaltige“ Flugtreibstoff über den Lebenszyklus im Vergleich zu fossilem Kerosin Treibhausgasemissionen um bis zu 80 Prozent.

Auch Robert Daschner bezweifelt, dass Investitionen in biogene Kraftstoffe anderen Technologien im Wege stehen. „Entweder-oder können wir uns nicht leisten. Wir brauchen jetzt Übergangslösungen, die fossile Produkte ersetzen. Wir brauchen alles und zwar schnell.“

Mehr: Verbände fordern mehr Biogas – „um russisches Erdgas zu ersetzen“