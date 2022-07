Rentenerhöhung Wann Rentner eine Steuererklärung machen müssen

Die Renten und der Grundfreibetrag werden ab 1. Juli angehoben. Dadurch werden weniger Rentner steuerpflichtig, für einige entfällt die Plicht sogar.

Liegen ihre steuerpflichtigen Einkünfte unter dem Grundfreibetrag, müssen Rentner keine Steuererklärung machen. (Foto: dpa) Steuererklärung

Frankfurt Die gesetzlichen Renten steigen ab 1. Juli so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Senioren in Westdeutschland können sich über ein Plus von 5,35 Prozent freuen, im Osten sind es sogar 6,12 Prozent.

Doch häufig wird die Freude über das zusätzliche Geld getrübt. Einige Rentner müssen aufgrund der höheren Beiträge erstmals eine Steuererklärung abgeben. 2022 gibt es jedoch eine Besonderheit: „In diesem Jahr könnten weniger Rentner erstmals in die Steuerpflicht fallen und einige sogar wieder aus der Pflicht herauskommen, weil parallel zur Rentenerhöhung auch der Grundfreibetrag für 2022 angehoben wird“, sieht Daniela Karbe-Geßler, Steuerexpertin beim Bund der Steuerzahler (BdSt).

Rentenerhöhung 2022: Auch Grundfreibetrag wird angehoben

Der Grundfreibetrag ist der Anteil der Einnahmen, der als Existenzminimum angesehen wird und daher grundsätzlich steuerfrei ist. Er wurde rückwirkend zum 1.1.2022 von 9744 Euro (812 Euro im Monat) auf 10.347 Euro pro Jahr (862,25 Euro im Monat) angehoben.