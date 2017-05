Indien galt als Wachstumshoffnung für Hersteller

In der Stadt Gurgaon ist auch er von dem Verbot betroffen. Weil seine Niederlassung dort kein Bier mehr ausschenken darf, seien die Umsätze um 99 Prozent zurückgegangen. Singh verdeutlicht das Desaster mit einer rhetorischen Frage: „Würde noch irgendjemand zu Starbucks gehen, wenn es dort keinen Kaffee mehr zu kaufen gäbe?“

Dabei galt Indien für die Getränkeindustrie noch vor kurzem als große Wachstumshoffnung: Denn die Nachfrage der Inder nach Hochprozentigem ist groß. Der Subkontinent ist mit einem Verbrauch von mehr als 1,5 Milliarden Litern der größte Whiskykonsument der Welt – die USA liegen mit rund 500 Litern abgeschlagen auf Platz zwei.

Doch das neue Verkaufsverbot vermiest den Herstellern das Geschäft: Der Spirituosenhersteller Pernod Ricard, zu dem Scotch-Marken wie Ballantine's und Chivas Regal sowie der Rum Havana Club und Absolut Vodka gehören, warnte bei der Vorstellung seiner jüngsten Quartalszahlen Mitte April vor negativen Folgen der Vorschrift auf sein Geschäft. Der indische Markt steht für zehn Prozent der Umsätze des Konzerns. Auch Spirituosen-Weltmarktführer Diageo leidet unter dem Verbot: Seit dessen Inkrafttreten brach der Börsenkurs der indischen Tochter United Spirits um mehr als 13 Prozent ein. Branchenvertreter erwarten einen Umsatzrückgang von acht Prozent in diesem Jahr.

Im Tourismusgewerbe beschäftigen die Turbulenzen in Indien die Chefetagen globaler Konzerne: Die weltgrößte Hotelkette Marriott International will ihre Präsenz in Indien kräftig ausbauen. Über 85 Hotels verfügt das Unternehmen derzeit in dem Land, 80 weitere befinden sich gerade im Bau. Konzernchef Arne Sorenson zeigt sich jedoch besorgt über die Einnahmemöglichkeiten: „Eine Bar, die keinen Alkohol verkaufen kann, ist nicht besonders erfolgreich“, sagte er im Gespräch mit dem Handelsblatt am Rande des Jahrestreffens der Branchenvereinigung World Travel & Tourism Council in Bangkok.

Analysten zufolge machen Alkoholverkäufe 15 bis 30 Prozent der Umsätze gehobener Hotels in Indien aus, die vor allem von der Ausrichtung von Veranstaltungen wie Hochzeiten profitieren. Sorenson sagt, sein Unternehmen prüfe derzeit noch wie genau die Regeln zu interpretieren seien. Eine zentrale Frage ist für ihn noch immer unbeantwortet: „500 Meter von wo nach wo?"

Auch Indiens Behörden ringen noch um Antworten, wenn es um die genaue Auslegung der neuen Vorschriften geht. Die Interpretation von Wirt Shiju in Kerala, der sich mit Hilfe seines Labyrinths an die 500-Meter-Regel halten wollte, scheint sich jedoch nicht durchzusetzen. Künstlich errichtete Umwege auf Privatgrundstücken würden bei der Messung des nötigen Abstands nicht berücksichtigt, sagte ein Behördenmitarbeiter mit Blick auf den Irrgarten.

Finanznöte der Bundesstaaten sind nun die letzte Hoffnung vieler Barbesitzer. Denn Alkoholsteuern gehören zu den wichtigsten staatlichen Einnahmequellen – in einigen Bundesstaaten stehen sie für rund ein Viertel der Erlöse. Aus Angst vor wegbrechenden Einnahmen haben die Behörden in Rajasthan, Mahrashtra und Westbengalen hunderte Autobahnkilometer offiziell als Stadtstraßen umdefiniert. Dort darf nun wie früher getrunken werden.