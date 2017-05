 Alkoholverbot: Indien sitzt auf dem Trockenen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Große Nachfrage nach Hochprozentigem Indien ist mit einem Verbrauch von mehr als 1,5 Milliarden Litern der größte Whiskykonsument der Welt- (Foto: Reuters)

BangkokSeinen Gästen macht es der indische Wirt Shiju nicht gerade leicht: Vor seiner Bar im Bundesstaat Kerala hat er ein Labyrinth aufgebaut. Wer für einen Drink in sein Lokal kommen möchte, muss erst 250 Meter durch den Irrgarten laufen. Der erzwungene Umweg bis zum Kneipeneingang soll für Shijus „Aishwarya Bar“ die Rettung sein. Denn seine Gaststätte hat ein Problem: Sie liegt zu nahe an einer Autobahn – und wurde deshalb über Nacht illegal.

Grund ist ein Urteil von Indiens Obersten Gerichtshofes, das die Gastronomiebranche des 1,3 Milliarden Einwohner großen Landes mit voller Wucht trifft: Seit 1. April dürfen Kneipen, Restaurants und Schnapsläden im Umkreis von einem halben Kilometer rund um Autobahnen keinen Alkohol mehr verkaufen. Damit soll Indiens massives Problem mit betrunkenen Autofahrern bekämpft werden. Einen Monat nach dem Inkrafttreten des Verbots zeigen sich aber auch weitreichende wirtschaftliche Folgen: Getränkehersteller und Gaststätten rechnen mit Milliardeneinbußen. Auch internationale Hotelketten geraten in Schwierigkeiten. Indische Bundesstaaten fürchten einen Wegbruch der Steuereinnahmen.

Kreative Versuche, die neuen Vorschriften zu umgehen, sind nicht nur dem Barbesitzer in Kerala eingefallen. Die Betreiber von Ausgehbezirken und Shoppings-Malls schlossen Zufahrtsstraßen und Eingänge, um in den Augen der Behörden genug Distanz zu den Schnellstraßen zu wahren. Das Einkaufszentrum Ambience Mall leitet seine Kunden neuerdings um einen Wohnkomplex um, damit es weiter Alkohol verkaufen kann.

Doch den meisten Unternehmern fehlen die Möglichkeiten, sich gegen das Verbot zu wehren. Wie gravierend der Eingriff ist, zeigt ein Blick auf Maharashtra, einer der bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Indiens. Registriert sind dort rund 25.600 Bars und Alkoholläden. 15.700 – also mehr als 60 Prozent – davon liegen in dem neuen Sperrbezirk rund um die Autobahnen und mussten deshalb schließen oder auf den Verkauf von Alkohol verzichten. „Grob geschätzt glauben wir, dass der Gastronomiebranche fast zehn Milliarden Dollar Umsatz jährlich verloren gehen werden“, sagt der Unternehmer Rahul Singh, der im Führungsgremium der indischen Gaststättenvereinigung NRAI sitzt. Er ist Gründer der Kette Beer Cafe, die in Indien mehr als 30 Niederlassungen hat.