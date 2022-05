Alte Kunst Auktionen bei Lempertz: Superpreis für eine „Bauernhochzeit“

Holländische Genremalerei findet in Köln wider Erwarten Gefallen. Begehrt sind auch Silber, Meissner Porzellan und exquisite Möbel.

Ein belgischer Sammler bot für die „Bauernhochzeit“ 350.000 Euro. (Foto: Lempertz) Jan Miense Molenaer

Köln In diesem Frühjahr war es bei Lempertz wie so oft in Auktionen Alter Kunst. Bei den Gemälden stiegen die Preise für Lose, von denen man es nicht erwartet hatte, kometenhaft. Prominentere Stücke taten sich schwerer.

Das Hauptwerk der Altmeister-Auktion, B.E. Murillos signierte „Rosenkranzmadonna“ wurde nach Aussage des Hauses zum Vorbehaltszuschlag von brutto 1,16 Millionen Euro an einen Sammler abgegeben, der das Bild in ein Museum geben will. Das Gemälde wartet mit stattlicher Provenienz und erschöpfender Literatur auf.

Einen Superpreis für eine großformatige „Bauernhochzeit“ des Genremalers Jan Miense Molenaer sind die von einem belgischen Sammler gebotenen 350.000 Euro. Der ließ sich auch die unmittelbar folgende „Fröhliche Bauerngesellschaft“ von H.M. Sorgh für 150.000 Euro zuschlagen: Aufwind für die holländische Genremalerei? Es zeigte sich hier noch eine Retro-Tendenz. Drei im Werkverzeichnis dokumentierte Gemälde von Jan van Goyen wurden für 60.000 bis 162.500 Euro von Sammlern aufgenommen.