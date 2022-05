Preußen-Auktion und „Berlin Salon“ bei Lempertz Kunstfrühling mit preußischer Vase

Eine Berliner Gruppe von Sammlern ringt um Kunst und Kunstgewerbe seit dem Klassizismus. Schauplatz ist die Dependance des Auktionshauses Lempertz in Berlin.

Ein Sammler investierte in das einstige Geschenk des preußischen Königshauses 66.000 Euro. (Foto: Kunsthaus Lempertz) KPM-Vase mit zwei Berlin-Ansichten

Berlin Die Preußen-Auktionen von Lempertz sind in wenigen Jahren zu einem festen Bestandteil des Berliner Kunstfrühlings geworden. Die breite Resonanz, die sie bei Kunst- und Kunstgewerbesammlern erfahren, sorgt für Umsätze, die fast jedes Mal konstant bei rund einer Million Euro liegen.

So war es auch vergangenen Freitag, als neben dem Preußen-Programm in der neuen Sektion „Berlin Salon“ eine Gruppe von Möbeln vor allem des Jugendstils und der 1920er-Jahre unter den Hammer kam. Hier lief allerdings nicht alles rund.

Etliche extravagante Sitzmöbel gingen zurück. Aber das Hauptobjekt, ein 1920 bis 1924 von Walter Gropius und Adolf Meyer entworfenes „Herrenzimmer“, das sich seit der Produktion in derselben Familie befand, wurde für brutto 113.000 Euro in eine Berliner Privatsammlung versteigert. Eine „eingeschworene Berliner Sammlerclique“, wie Auktionator Henrik Hanstein betont, war während der gesamten Auktion im voll besetzten Saal, an Telefonen und per Internet im Einsatz.