Auktionen für Altmeister Schwierig, aber niveauvoll: Barockgemälde aus der Fisch Davidson-Sammlung

Sotheby's wartet mit zwei ambitionierten Privatsammlungen für seine New Yorker Altmeisterauktionen auf. Erstmals seit sieben Jahren ist auch Christie's im Januar wieder mit dabei.

Das dramatische Vielfigurengemälde könnte 35 Millionen Dollar einbringen. Vorbesitzer war der Kasinobetreiber Steve Wynn in Las Vegas. (Foto: Sotheby's) Peter Paul Rubens „Das Haupt des Heiligen Johannes des Täufers wird Salome überreicht“

New York Keine leichte Kost fürs Wohnzimmer. Da winden sich gequälte Körper und Seelen vor dramatisch dunklem Hintergrund. Aber Experten zeigen sich von den zehn Barock-Gemälden der Fisch Davidson-Sammlung, die Sotheby’s am 26. Januar in New York aufrufen wird, begeistert. „Ihr durchgehendes Qualitätsniveau, kombiniert mit der Bereitschaft, auch heftige Themen zu akzeptieren, die manchem Sammler als ‚zu schwierig‘ gelten, zeichnet sie aus“, schwärmt Starkurator Keith Christiansen.

Über 30 Jahre hatte Mark Fisch, Co-Geschäftsführer im familieneigenen, bundesweit tätigen Immobilienunternehmen Continental Properties, nur beste Werke der Barock-Periode zusammengetragen und in seinem New Yorker Apartment aufgehängt. Als langjähriges Vorstandsmitglied des Metropolitan Museum of Art, konnte er sich auch hin und wieder den Rat von Christiansen einholen, der bis Sommer 2020 dort die Abteilung European Paintings leitete.