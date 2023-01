Galerie in Hamburg Die stolzen Frauen von Teheran: Porträts auf Filtertüten

In einem Teheraner Gefängnis sind Frauen inhaftiert, die dem Mullah Regime nicht passen. Ghazall Abdolahi hat sie auf Filterpapier porträtiert. Die Galerie Wentrup sorgt für den Verkauf. Der Erlös fließt an eine Helferorganisation.

(Foto: Elif Akinci; Wentrup Berlin) Ghazall Abdolahi

Düsseldorf Ghazall Abdolahi hat eine Packung Filterpapier ins berüchtigte Evin Gefängnis in Teheran eingeschmuggelt, weil es unverdächtig ist. Beim Besuch ihrer Mutter Alieh Motallebzadeh, der seit 2020 inhaftierten Fotojournalistin und Menschenrechtsaktivistin, hat sie nicht nur diese, sondern auch andere Gefangene skizziert.

Später hat Abdolahi die Porträts mit Tusche und Farbe ausgearbeitet: Frauen, die dem autokratischen Mullah Regime nicht passen, weil sie mal das Kopftuch weggelassen haben oder weil sie bürgerliche Freiheiten einfordern, wirken zwar traurig, aber auch stolz und ungebrochen.

Jüngere und ältere Frauen blicken uns da an, die kämpferisch und mutig bleiben – auch unter grausamen Bedingungen: So zeigt die 28-jährige Künstlerin uns die Gefangenen, die keiner mehr sieht. Ghazall Abdolahi selbst wurde kürzlich von ihrem Kunst- und Architekturstudium in Teheran ausgesperrt, weil sie sich für Frauen- und Gefangenenrechte einsetzt. Sie floh nach Deutschland.