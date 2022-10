Kunsthandel Töne in Bildern festgehalten

Eine kleine, feine Ausstellung der Galerie Arnoldi-Livie rückt die Leidenschaft für die Musik ins Zentrum. Zu überschaubaren Preisen und überraschenden Einsichten.

Die sparsame Komposition und das Kolorit machen den Reiz des kleinen Ölbildes von 1907 aus. Quelle: Galerie Arnoldi-Livie Carl Maria Plückebaum „Heimkehrende Musikanten im Schnee“:

München Auf den Ton kommt es nicht allein in der Musik an. Auch in der bildenden Kunst ist es oftmals das Arrangement, das dem Betrachtenden einen Mehrwert schenkt. Das erfährt, wer die aktuelle Themenausstellung der Galerie Arnoldi-Livie www.arnoldi-livie.de in München besucht.

Unter dem Titel „Musik – Komponisten, Dirigenten, Musikanten“ huldigen Zeichnungen voller Überraschungen, Alte Meister, eine Impressionistin und ein Bildhauer dem Thema (bis mindestens 24. November).