Münchner Herbstmessen Antiquitätenhandel im Haus der Kunst: Auf der Jagd nach dem Besonderen

Wer die Geschichten hinter der Kunst schätzt, darf die Messe „Kunst & Antiquitäten“ in München nicht verpassen. Ein Rundgang, der die Augen öffnet.

Besucher der Messe „Kunst & Antiquitäten“ finden bei Herold Neupert Reisebesteck aus dem 18. Jahrhundert in verschiedenen Ausführungen. (Foto: Antiquitäten Neupert) Blick in die Koje von Antiquitäten Neupert

München Antike Objekte verstehen sich auf das Storytelling. Sie sind so bizarr, dass sie als Hingucker dienen oder als Gesprächsstoff an einer Tafelrunde mit Unbekannten. Wer Kunst und Antiquitäten kauft, entkommt der Gleichförmigkeit der Massenware. Perfekte Jagdgründe sind die nur mehr 41 Messestände auf der 101. „Kunst & Antiquitäten“ in München. Im Westflügel im Haus der Kunst läuft sie noch bis Sonntagabend.

Als Vereinsmesse organisiert, ist ihre Präsentation eher funktional als üppig. Dafür sind die Preise so gestaltet, dass für jeden Geldbeutel etwas Originelles dabei ist. Die Kunst & Antiquitäten ist die einzige Messe in München, die auch alpenländische Volkskunst bietet. Da sind für Individualisten – keineswegs nur aus Bayern – erstaunliche Entdeckungen möglich.