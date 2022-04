Rath checkt ein: Tenne Lodges und Rosa Alpina, Südtirol Die Dolomiten im Herzen und auf dem Teller: Zwei Südtiroler Hotels begeistern mit kulinarischem Luxus

Wenn Familientradition auf Luxus trifft, ist das eine mutige Gratwanderung. Der Tenne Lodges und dem Rosa Alpina gelingt es mit ganz unterschiedlichen Hotelkonzepten.

Das Haus ist eines der Flaggschiffe der Südtiroler Hospitality und liegt mitten im Herzen der Dolomiten, in Sankt Kassian. (Foto: Marco Sartor) Lobby im Rosa Alpina

Stellen Sie sich eine malerische Morgendämmerung vor: Die Landstraße schlängelt sich durch verschlafene Talorte am Fuße majestätischer Berge. Emsige Milchbauern sammeln die leeren Kannen ein, die an den Straßenrändern stehen, tauschen sie gegen neue aus. So eine heimatliche Idylle gibt es doch nur in Urlaubsprospekten, oder? Und in Südtirol. Dort habe ich ein derartiges bilderbuchhaftes Fleckchen Erde für Sie entdeckt.

Viele Orte Südtirols kenne ich bereits sehr gut. Es gibt Regionen, die ich immer wieder neu entdecke. Sicher sind es die atemberaubenden Berglandschaften, die grünen oder wahlweise verschneiten Täler und natürlich die Südtiroler Gaumenfreuden, die mich begeistern. Die authentische Gastfreundschaft und der Fokus auf naturnahe Erlebnisse und Angebote sind typisch für die meist sonnige Dolomitenregion.

