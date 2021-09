Buchkritik Diese Tipps sollen zum großen Geld verhelfen

Zwei neue Ratgeber zeigen, wie der schnelle Wohlstand funktioniert. Können sie mit den Klassikern mithalten? Was in jedem Fall gefragt ist: gute Nerven.

An Ratgebern für schnellen Wohlstand mangelt es nicht. (Foto: mauritius images) Finanzielle Unabhängigkeit

Düsseldorf Die Fünf-Tage-Woche anderen überlassen und mit 40 nur noch zuschauen, wie sich das eigene Geld vermehrt. Was verlockend klingt, scheint möglich. Das zeigen zwei Neuerscheinungen mit wohltuend konkreten Beispielen. Wer der Linie folgt, braucht viel Mut und einen kompletten Neustart in ein selbstbestimmtes Unternehmertum.

Justin Donald bezeichnet sich selbst als Fachmann für Anlagen mit geringem Risiko. Er sieht sich darauf spezialisiert, komplexe finanzielle Strategien zu vereinfachen und mit Disziplin Investmentsysteme zu kreieren, die zuverlässig gewinnträchtige Resultate bringen. Mit seinen zehn Geboten des Cashflow-Investings schaffte er es in die amerikanischen Bestsellerlisten für Fachbücher. Deshalb entschloss sich der Finanzbuch-Verlag, das Werk in der Übersetzung von Philipp Seedorf auch in Deutschland auf den Markt zu bringen.

Mit 40 Lebensjahren stieg Donald aus dem Berufsleben aus. Seither kann er den Lebensunterhalt seiner Familie mit den Einnahmen aus seinen Investments decken. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung: Donald schreibt über sich selbst, begibt sich also in die reale und keineswegs nur fiktive Welt des Reichtums.

Sein Anliegen ist klar umrissen, wenn er Lesern einen „Schubs“ auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit geben und zu dem Leben führen will, von dem jeder träumt, ohne Zeit gegen Geld eintauschen zu müssen. Der Autor hält es für einen Fehler, sein Geld am Aktienmarkt zu investieren. Es geht ihm dort zu risikoreich zu. Stattdessen setzt er auf passives Einkommen: permanenter Cashflow, also ständige Einnahmen.

Immobilien zählen zu seinen Lieblingen. Lage und Infrastruktur seien in diesem Zusammenhang besonders wichtig. Wer schnell reich werden möchte, solle nicht in einer Stadt investieren, in der es nur einen wichtigen Arbeitgeber gibt. Gehe dieser pleite, leide die ganze Stadt. Das drückt die Immobilienpreise. Besser sind große Städte mit starkem Wirtschaftswachstum.

Das klingt auf den ersten Blick nach wohlfeilen Allgemeinplätzen. Ähnlich wie sein Ratschlag: Reduzieren Sie ihr Risiko. Doch das Buch liefert mehr und reichhaltige Auflösungen, sobald sich Donald detailliert mit seinen zehn Investmentgeboten befasst.

Wer etwa besonders lukrative Deals finden möchte, solle sich ein notleidendes, unprofitables Unternehmen suchen. Mithilfe seines Investorennetzwerks kaufte Donald Dressbarn. Das amerikanische Einzelhandelsunternehmen hatte zwar Lagerhäuser und ein eingearbeitetes Team, doch die Firma war schwer ins Straucheln geraten. Sie stand kurz vor dem Bankrott, was einen lukrativen Deal ermöglichte.

Er bestand darin, den Onlinehandel zu stärken, von physischen Ladengeschäften abzulösen und die Marke aufzukaufen. Während das vorherige erfolglose Management emotional am alten Unternehmen hing und den alten Strukturen hinterhertrauerte, konzentrierte sich Donald darauf, den „Ballast“ loszuwerden. Nach dem Motto, dass es besser ist, klein und profitabel zu sein als riesig und unprofitabel, wurden die 30 besten der 9000 Angestellten übernommen.

Zweifellos gelingt es dem Autor, anschaulich zu schildern, wie er rasch zu viel Reichtum kam. Aber wie realistisch ist solch ein Deal im Sinne der eigenen Umsetzbarkeit für interessierte Nachahmer? Im Sozialstaat Deutschland ganz sicher noch unwahrscheinlicher als im marktwirtschaftsliberaleren Amerika.

Ähnlich ist es mit vielen anderen Beispielen aus Donalds Investmentgeboten, beispielsweise wenn er Immobilien kauft, um sie nach genau einem Jahr plus einem Tag gewinnbringend zu verkaufen – und dabei die Spekulationssteuern spart.

Donald scheute auch nicht vor Investitionen in geschlossene Immobilienfonds zurück. An dieser Stelle drängt sich die Frage auf: Entspricht das noch seinem ureigenen Mantra, wenig Risiko einzugehen und deshalb auf die Anlageform Aktie zu verzichten? Wohl kaum. Fakt ist, dass geschlossene Fonds enorme und weit höhere Risiken als Aktien bergen, weil Anleger kaum Möglichkeiten haben, während der oft langen Laufzeiten an ihr Kapital zu kommen oder auch nur Einfluss auf die Geschäftspolitik zu nehmen.

Noch waghalsiger ist Donalds Aufforderung, Schulden zum eigenen Vorteil einzusetzen. Also beispielsweise Amazon-Aktien im Wert von einer Million Dollar bei der Bank zu verpfänden, um einen Kredit von 800.000 Dollar zu bekommen. Das daraus erlöste Geld steht für neue Investitionen bereit, lautet die scheinbar geniale Idee.

Abgesehen davon, dass an dieser Stelle doch die Aktie als Mittel zum Reichtum dient, lässt der Autor unerwähnt, dass die Bank das Geld sofort zurückfordern würde, sobald die Amazon-Aktien an Wert verlieren sollten. Derart kreditfinanzierte Geschäfte, wie sie der Autor schildert, waren ein wesentlicher Grund dafür, dass die Dotcomblase nach der Jahrtausendwende nicht nur platzte, sondern in ein Börsendesaster führte.

„Schaffe, schaffe, Häusle baue“ – das ist nicht seine Welt

Spannend lesen sich Donalds lukrative Geschäfte mit gebündelten Darlehen. Dabei geht es um Kredite, die durch Hypotheken gewerblicher Immobilien abgesichert sind. Hinter diesen Krediten stehen oft Wall-Street-Investmentfirmen, die sie am Kapitalmarkt an andere Investoren verkaufen. Solche Deals erinnern stark an die Immobilien- und daraus entstehende Finanzkrise 2009. Sie wurde durch gebündelte Immobilienkredite ausgelöst.

Risikolos erscheinen solche Ratschläge wahrlich nicht, auch wenn der Autor genau dies weismachen möchte. Wer aber immer schon mal wissen wollte, wie sich mit solchen Geschäften schnell und legal viel Geld machen lässt, wird in diesem Buch reichhaltig fündig, einschließlich detaillierter Beispiele samt namentlich beschriebener Projekte.

Brav arbeiten, „schaffe, schaffe, Häusle baue“, das ist nicht die Welt Justin Donalds. Noch mehr lehnt MJ De Marco solch eine „Straße des finanziellen Mittelmaßes“ ab. Ratschläge wie „Geh zur Schule, erarbeite dir gute Noten, mach deinen Abschluss, besorg dir einen Job, spare zehn Prozent deines Gehalts, investiere in Aktien“ oder „Schneide Rabattcoupons aus“ sind nicht seine Welt.

Es geht um nicht weniger als das Knacken des Codes zum Reichtum und eine „vollständige psychologische und mathematische Formel dafür. Ziel ist es, schon in jungen Jahren im Reichtum zu schwelgen. Das funktioniert nicht als abhängig Angestellter, sondern nur mit einem selbstbestimmten Unternehmertum und einer Orientierung an Biografien wie Jeff Bezos bei Amazon und Elon Musk bei Tesla.“

Wer sich in diese Welten reindenken mag und für solche Wege offen ist, mag das Werk mit Gewinn lesen. Etwa wenn es um die besten und lukrativsten Rechtsformen für „Überholspur“-Unternehmer geht, die Fastlane-Fahrer, die entspannt die Abkürzung zum Reichtum wählen.

Die Formel des Buchs lautet: Reichtum gleich Nettogewinn plus Vermögenswerte. Oder: Reichtum gleich innerer Wert plus Zinseszins. Es geht um Variablen wie Gewinn, verkaufte Einheiten und Vermögenswerte, die mit einem Branchenmultiplikator multipliziert werden.

Rasch wird klar: Das ist keine einfache Lektüre. Doch anschauliche Beispiele machen verständlich, um was es geht. Etwa wenn eine 24-jährige Angestellte ihren Job kündigt, um sich als Computertechnikerin selbstständig zu machen.

Dabei wächst ihr Unternehmen rasch, sodass sie alsbald Techniker einstellt und expandiert. Innerhalb weniger Jahre besitzt die Neu-Gründerin ein Unternehmen, das in sechs Staaten des Mittleren Westens der USA operiert, und sie ist nun Leiterin eines Dienstleistungsunternehmens, das sie schließlich für 21 Millionen Dollar an einen großen Computerhersteller verkauft. Fast aus dem Nichts hat die Ex-Angestellte einen Vermögenswert erschaffen.

Die Überholspur zum Reichtum ist also tatsächlich möglich, wie auch andere detailreich geschilderte Szenen verdeutlichen. Sie sind erfreulich konkret und lesenswert. Ob sie auch nachahmenswert sind, hängt vom nötigen Fachwissen und ganz sicher vom Mut zum Risiko ab: etwas Neues zu beginnen, den monatlichen Gehaltsscheck hinter sich zu lassen, ohne zu wissen, ob sich aller Einsatz finanziell je auszahlen wird. Das ist nicht jedermanns Sache.

Warren Buffett und Co. – so einfach wie genial

Wer ein paar Nummern sicherer gehen will, orientiert sich doch besser an Börsenklassikern, die in der Aktie sehr wohl ein Mittel zum Wohlstand und sogar Reichtum sehen – und dies erfolgreich bewiesen haben. Anders als bei den Selfmade-Unternehmern Donald und De Marco ist das Motto der amerikanischen Börsenlegende Warren Buffett und seines genialen Partners Charles Munger so einfach wie genial: „Wir kaufen nur, was wir verstehen. Wenn etwas zu schwierig ist, wenden wir uns etwas anderem zu.“

Seit mehr als fünf Jahrzehnten halten sich die beiden Investoren daran. Eine jährliche Rendite von gut 20 Prozent in den vergangenen 54 Jahren und eine Wertsteigerung einer Berkshire-Hathaway-Aktie von 19 auf aktuell 422.000 Dollar gibt ihnen recht. Der rasante Kursanstieg mit den vielen Beteiligungen, die jedem in Form der Berkshire-Aktie zugänglich sind, machte Buffett zum Milliardär – und frühe Aktionäre zu Millionären.

Wie das geht? Mit scheinbar simplen Strategien, viel Geduld samt dem Mut, häufig nichts zu tun. Das heißt, Anlagen aus Überzeugung zu halten – oder aber zu verkaufen, wenn sich die Voraussetzungen, die zum Kauf geführt haben, ändern. Eine Tugend, die einfach klingt, im Alltag aber schwierig umzusetzen ist. Doch genau dabei helfen lesenswerte Biografien und Strategien von Buffett, Munger und vor allem ihres großen Mentors und Vorbildes Benjamin Graham.

