Jahrhundertelange Sozialisierung bewirkt bis heute, dass Frauen mehr an sich zweifeln. Die Autorin Viv Groskop will mit ihrem Buch helfen, sie zu starken Rednerinnen zu machen.

Die ehemalige Kanzlerin war nicht die charismatischste Rednerin, doch hätte sie nach Groskop vor allem mit ihrer ruhigen und kontrollieren Art überzeugt. (Foto: dpa) Angela Merkel

Düsseldorf Viv Groskop hat eine klare Zielgruppe vor Augen gehabt, als sie „How to own the Room“ schrieb. Das wird bereits auf dem Cover deutlich: „Frauen und die Magie brillanter Reden“ lautet die Unterzeile des Titels. Der englischen Autorin geht es darum, aus Frauen starke Rednerinnen zu machen.

Auch wenn die Leserin es zunächst vermutet, möchte Groskop nicht erklären, wie man gute Reden schreibt. Sie möchte zeigen, wie man gute Reden hält – und das ist ein entscheidender Unterschied. Jahrhundertelange Sozialisierung bewirkt bis heute, dass Frauen mehr an sich zweifeln und Probleme eher bei sich als bei anderen suchen.

Das hindert viele daran, sich in einer Konferenz einzumischen oder eine Präsentation zu halten. Kurz gesagt: Frauen limitieren sich selbst, anstatt ihre Stimme zu nutzen. Genau da setzt Groskop an. Sie möchte, dass Frauen den Raum einnehmen, sich Gehör verschaffen und sich nicht von ihrer Angst beherrschen lassen.

