Schwedische Akademie Französin Annie Ernaux erhält den Literaturnobelpreis – „Bewundernswertes und Dauerhaftes“ geschaffen

Stockholm Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux wird in diesem Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Das gab die für die renommierte Auszeichnung zuständige Schwedische Akademie in der Altstadt von Stockholm bekannt. Sie erhalte den Preis „für den Mut und die klinische Schärfe, mit der sie die Wurzeln, Entfremdungen und kollektiven Beschränkungen der persönlichen Erinnerung aufdeckt“, sagte der Ständige Sekretär der Akademie, Mats Malm.

Die Schriftstellerin erklärte gegenüber dem schwedischen Fernsehsender SVT, der Nobelpreis sei für sie eine große Ehre, aber auch eine sehr große Verantwortung.

Ernaux, geboren 1940, ist eine der bedeutendsten französischsprachigen Schriftstellerinnen unserer Zeit. Sie selbst bezeichnet sich als „Ethnologin ihrer selbst“, weniger als eine Schriftstellerin der Belletristik. Ihr Werk, das mittlerweile 20 Bücher umfasst, ist stark autobiografisch und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt.

Seit 2016 erscheinen die Bücher in der Übersetzung von Sonja Finck im Suhrkamp Verlag. Auf Deutsch verlegt sind unter anderem „Die Jahre“ und „Erinnerungen eines Mädchens“.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Ihr Debüt gab Ernaux 1974 mit dem Roman „Das Ereignis“ zum Thema illegale Abtreibung, der erst vor zwei Jahren auf Deutsch erschien. Der Durchbruch gelang der 82-Jährigen dann mit dem Buch „Die Jahre“, das 2008 in Frankreich publiziert wurde.

Französische Autorin Annie Ernaux erhält Literatur-Nobelpreis

Neuauflagen und deutsche Übersetzung in Vorbereitung bei Suhrkamp

Mit der Verleihung steht Ernaux nun in einer Reihe mit Preisträgern wie etwa Thomas Mann (1929), Winston Churchill (1953), Pablo Neruda (1971), Toni Morrison (1993) und Bob Dylan (2016).

„Der Suhrkamp Verlag freut sich!“, ließ der Berliner Verlag, bei dem Ernaux' Bücher in Deutschland erscheinen, nur wenige Minuten nach der Bekanntgabe per Mail verlauten. Für alle im Verlag erschienenen Bücher Ernaux' seien Neuauflagen geplant, sagte eine Sprecherin.

Zudem erscheint in diesen Tagen ein Ernaux-Band neu in deutscher Übersetzung. In „Das andere Mädchen“ schreibt sie einen Brief an ihre Schwester, die sie nie kennenlernen konnte. Es geht um Kindheit und wie Schicksalsschläge eine Familie auf immer verändern können. Als Taschenbuch kommt zudem „Das Ereignis“, die Geschichte einer schwangeren jungen Frau, die im Frankreich der 60er Jahre versucht, Wege für eine Abtreibung zu finden.



Verkündete die Entscheidung in Stockholm (Foto: VIA REUTERS) Mats Malm, Ständiger Sekretär der Schwedischen Akademie

„Ihr Werk ist kompromisslos und in einer klaren, sauberen Sprache geschrieben“, begründet die Schwedische Akademie ihre Entscheidung. Ernaux offenbare mit Mut und Schärfe die Qualen der Klassenerfahrung sowie Gefühle wie Scham, Demütigung, Eifersucht oder die Unfähigkeit zu sehen, wer man sei. Damit habe sie „Bewundernswertes und Dauerhaftes“ geschaffen.

Ernaux wuchs in bescheidenen Verhältnissen in der Normandie auf. Ihre Eltern waren zunächst Arbeiter und betrieben später en kleines Ladengeschäft mit Café. Bevor sie ihren Durchbruch als Schriftstellerin schaffte, arbeitete Ernaux als Lehrerin an einem Gymnasium.

233 Kandidaten standen auf der Longlist

Der Nobelpreis für Literatur gilt als die weltweit wichtigste und prestigeträchtigste literarische Auszeichnung der Welt. Er ist mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (etwa 920.000 Euro) dotiert. An wen der seit 1901 vergebene Preis geht, entscheiden die 18 Mitglieder der Schwedischen Akademie. Derzeit gehören ihr Schriftsteller, Sprach- und Literaturwissenschaftler, Historiker und ein prominenter Jurist an.

Auf der sogenannten Longlist für den Preis standen in diesem Jahr 233 Kandidaten – welche Namen darunter sind, wird alljährlich streng geheim gehalten.

Der Literaturnobelpreis geht wie die weiteren traditionellen Nobelpreise auf das Testament des Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel (1833-1896) zurück. An dessen Todestag, dem 10. Dezember, werden die Preise in Stockholm und Oslo verliehen.

Im vergangenen Jahr war der Literaturnobelpreis an den bis dahin relativ unbekannten tansanischen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah gegangen. Er wurde „für sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten“ geehrt.

Mehr: Medizin-Nobelpreis 2022 an in Deutschland arbeitenden Evolutionsforscher