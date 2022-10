Wie gelingt es, komplexe wirtschaftliche Sachverhalte anschaulich aufzuschreiben? Vier Gewinner des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises verraten ihre Erfolgsrezepte.

Die beiden früheren Wirtschaftsbuchpreisträger diskutierten am Freitagabend über die Kunst, Wirtschaft verständlich zu machen. (Foto: Markus Kirchgessner für Handelsblatt) Tomáš Sedláček (rechts) und Nikolaus Piper

Frankfurt „Wirtschaft verstehen“ – so lautet das Motto des Deutschen Wirtschaftspreises, den das Handelsblatt, die Frankfurter Buchmesse und die Investmentbank Goldman Sachs in diesem Jahr zum 16. Mal verliehen haben. Klingt simpel – ist aber alles andere, wie Tomáš Sedláček aus eigener Erfahrung weiß: „Ich selbst hatte das Thema Wirtschaft vor langer Zeit einmal sehr gut durchdrungen – zumindest dachte ich das, nachdem ich mein allererstes Buch dazu gelesen hatte“, scherzte der tschechische Ökonom am Freitagabend auf der Bühne der Preisverleihung. „Ich hätte damals mal besser nach meinem ersten Wirtschaftsbuch aufhören sollen. Denn je mehr ich las, desto mehr zeigte sich: Wirtschaft ist dann leider doch ein sehr komplexes Thema.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen