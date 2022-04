Handelsblatt Disrupt Ukraine-Krieg als Transformationstreiber? Wie SAP-Chef Klein das Cloud-Geschäft voranbringen will

Düsseldorf SAP-Chef Christian Klein sieht den Ukrainekrieg als Transformationstreiber. Er will nun konsequent das stockende Cloud-Geschäft ausbauen. „Wenn man zurückschaut, hätte man vielleicht konsequenter schon frühzeitig auf die Cloud setzen können“, sagt Klein im Podcast Handelsblatt Disrupt mit Chefredakteur Sebastian Matthes.

Mit 39 Jahren war Klein der jüngste CEO im Dax. Was bedeutet es, in so jungen Jahren in eine solche Position zu kommen? Wie führt man mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und welche Folgen hat die Transformation in die Cloud für ein Technologieunternehmen?

Das Gespräch geht weit über die technologischen Herausforderungen des Konzerns hinaus. Klein spricht auch über die geopolitischen Verwerfungen infolge des Ukrainekriegs, kündigt an, ukrainische Flüchtlinge in Deutschland zu beschäftigen, und verrät, welche Rolle Mentoren auf seinem Berufsweg spielten.

Zum Schluss gibt er einen Karrieretipp: „Man darf nie glauben, dass man schon alles weiß“, sagt er. „Diesen Hunger, diese Leidenschaft zu haben, sich immer wieder weiterbilden zu wollen“, sei gerade in seiner Branche sehr wichtig.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen? Dann treten Sie unserer Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe bei und schreiben Sie.

Mehr: Die vorherige Folge von Handelsblatt Disrupt finden Sie hier.