Handelsblatt Today Bausparen ist wieder angesagt – doch lohnt sich nicht für jeden

Düsseldorf In den frühen 2000er-Jahren übertrumpften sich die Bausparkassen mit ihren TV-Werbespots und -slogans gegenseitig. Mit Erfolg: Bausparen war in aller Munde, die Nachfrage nach entsprechenden Verträgen auf einem Höchststand. In Zeiten steigender Bauzinsen werden solche Angebote nun wieder beliebter.

Die Nachfrage ist laut Geldanlage-Reporter Markus Hinterberger auf einen alten Rekordwert angestiegen: „Im ersten Quartal 2023 allein sind fast 28.000 neue Bausparverträge dazugekommen. So viele gab es zuletzt im ersten Quartal 2004.“

Ursächlich für diese Entwicklung ist aber nicht nur das aktuelle Markt- und Zinsumfeld, wie Hinterberger in der neuen Folge von Handelsblatt Today erklärt. Auch neue Auflagen wie der Heizungstausch trieben das Interesse der Verbraucher an Bausparverträgen in die Höhe.

Der Abschluss eines solchen Vertrags sollte indes gut überlegt sein, betont Hinterberger. Nicht für jeden lohne sich dieses Anlageprodukt. Denn die Zinssicherheit gäbe es nicht umsonst.

Außerdem: Am Donnerstag entscheidet die EZB erneut über die Höhe der Zinsen. Eine erneute Anhebung könnte den Märkten zusetzen, wie Finanzkorrespondent Frank Wiebe im Podcast erklärt.

