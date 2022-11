Handelsblatt Today Wie reagieren die G7-Staaten auf die Unruhen im Iran?

Tränengas, Straßenblockaden und Schüsse: Im Iran gab es erneut Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und dem Regime. Die G7-Staatengruppe diskutiert nun über mögliche Sanktionen.

Seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini nach ihrer Verhaftung durch die iranische Sittenpolizei geht eine Welle von Protesten durch den Iran. Nun hat das Auswärtige Amt in einem Reisehinweis alle Deutschen aufgefordert, das Land zu verlassen. Auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) kritisierte zu Beginn des Treffens der Außenministerinnen und Außenminister der G7-Staaten am Donnerstag in Münster die „brutale Gewalt“ gegen die Protestierenden.

„In der offenen Aussprache der G7 ist bereits sehr deutlich geworden, dass Sanktionen vorbereitet werden, sofern der brutalen Unterdrückung der Opposition und den Waffenlieferungen nach Russland nicht Einhalt geboten werden“, erklärt Handelsblatt-Redakteur Mathias Brüggmann im Podcast Handelsblatt Today. Mit Host Ina Karabasz spricht Brüggmann über die anhaltenden Protestaktionen im Iran und die geplanten Konsequenzen des Westens.

Galeria Karstadt Kaufhof wieder insolvent

Außerdem: Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ist insolvent – zum zweiten Mal seit 2020. Nun hat der angeschlagene Kaufhauskonzern ein Schutzschirmverfahren beantragt.

Bereits während des ersten Sanierungsverfahrens im April 2020 wurden dem Unternehmen Schulden in Höhe von zwei Milliarden Euro erlassen. Von den ursprünglich 85 Häusern, die geschlossen werden sollten, haben am Ende jedoch nur 42 zugemacht.

Das rächt sich nun in der Gegenwart: „Die Sanierer haben die erste Sanierung nicht radikal genug durchgezogen, auf das Prinzip Hoffnung gesetzt und dadurch wertvolle Zeit verloren“, sagt Handelsblatt-Redakteur Florian Kolf. Im Interview erklärt er, was für drastische Schnitte für die Rettung notwendig sind und warum es dafür nun fast schon zu spät ist.





