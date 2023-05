Das Geschäft mit dem dezentralen Angebot von Rechenleistung und Speicherkapazität brummt. Fondsmanager Laetitia-Zarah Gerbes erklärt, auf welche Aktien sie setzt.

Die Strategen (v. l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment) (Foto: privat) Musterdepots

Frankfurt Für die Branchenriesen Amazon, Microsoft und Alphabet ist die Cloud bereits seit vielen Jahren einer der großen Wachstumstreiber. Durch die Coronavirus-Pandemie blieb das Wachstum ungebremst. Künftig soll die Künstliche Intelligenz (KI) das Wachstum weiter vorantreiben. Zudem dürften die hohen Margen im Cloud-Geschäft langfristig auch die operative Profitabilität der Unternehmen steigern.

Die Cloud ist ein dezentrales Angebot von Rechenleistung und Speicherkapazität. Unternehmen abonnieren Serverkapazitäten über das Internet, ohne selbst ressourcenintensive Serverfarmen aufbauen und betreiben zu müssen.

So können Software und Programme (Software as a Service, zum Beispiel. Google Apps, Gmail), Plattformen zur Entwicklung neuer Programme (Platform as a Service, zum Beispiel Google App Engine) und eine dezentrale Infrastruktur (Infrastructure as a Service, zum Beispiel Amazon Web Services) über das Internet genutzt werden. Cloudcomputing kann Unternehmen helfen, schneller zu wachsen, ihre Innovationsfähigkeit zu beschleunigen und Kosten zu senken.

