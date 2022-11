 Aktien 2023: Strategen sehen Potenzial für Aktienmärkte im nächsten Jahr

Banken gehen davon aus, dass die Aktienmärkte im kommenden Jahr nachhaltiger steigen werden als 2022. Doch die nächsten Monate dürften noch schwierig werden.

Am deutschen Aktienmarkt ging es zuletzt wieder bergauf. Der Bulle steht in der Börsenwelt für steigende Kurse, der Bär für fallende. (Foto: dpa) Statue vor der Frankfurter Börse

Frankfurt Zweistellige Inflationsraten, scharfe Zinswenden und eine schwächere Konjunktur: Das Jahr 2022 würden wohl viele Anlegerinnen und Anleger gern vergessen, obwohl sich die Aktienmärkte seit Anfang Oktober wieder etwas erholt haben. Strategen der Banken trauen der Erholung aber noch nicht.

Das zeigt sich in den vielen Ausblicken für das nächste Aktienjahr, die Banken und Fondshäuser aktuell präsentieren. Der Tenor lässt sich so zusammenfassen: 2023 wird ein besseres Jahr für Aktien, doch neue Rekordstände an den Börsen sind nicht in Sicht. Außerdem werden die Kurse noch einmal fallen, bevor es nach oben geht.

Wie sollen sich Anleger vor diesem Hintergrund für das Börsenjahr 2023 positionieren, und mit welchen Prognosen hantieren Strategen aktuell für die großen Indizes? Ein Überblick.

Wichtig ist: Die Einschränkung mit Blick auf die nächsten Monate relativiert die Punkt-Prognosen für das Ende des nächsten Jahres.

