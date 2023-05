 Aktienstrategie: Wie Anleger vom Trend zur De-Globalisierung profitieren

Zahlreiche Unternehmen verlagern ihre Produktion zurück in ihre Heimatmärkte. Vermögensverwalter wollen von diesem Trend profitieren.

Automatisierungs- und Robotikunternehmen wie ABB, Rockwell und Intuitive Surgical gelten Ermöglicher des Trends zur De-Globalisierung. (Foto: dpa) Roboter von ABB

Frankfurt Larry Fink, der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock, hat die Folgen der De-Globalisierung bereits im März in seinem Brief an die Investoren thematisiert.

Egal, ob es um den Nahrungsmittelsektor, die Energiebranche oder um Unternehmen aus dem Sektor Künstliche Intelligenz gehe, alle wollten die Abhängigkeit ihrer Lieferketten von geopolitischen Störungen verhindern, schrieb er damals.

Wichtige Vorleistungen wolle man näher an den Heimatmärkten haben, auch wenn das höhere Preise bedeute. Die Verwerfungen nach dem Ukrainekrieg schafften eine weniger integrierte, stärker fragmentierte Weltwirtschaft, so Fink. Für die Investoren sei es wichtig, die Risiken zu erkennen – aber auch die neuen Chancen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen