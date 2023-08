Berkshire Hathaway Pragmatisch und profitabel – wie Buffett sein Energiegeschäft ausbaut

Der Star-Investor investiert Milliarden in Öl und Gas, genauso wie in erneuerbare Energien. Nach einem Rekordquartalsgewinn soll die Strategie den Konzern langfristig stärken.

Der 92-Jährige ist einer der erfolgreichsten Investoren der Welt. (Foto: AP) Warren Buffett

Denver Die Geschäfte laufen wieder rund bei Warren Buffett. Der CEO von Berkshire Hathaway verbuchte ein Rekordergebnis im zweiten Quartal, wie der Konzern am Samstag bekannt gab. Der operative Gewinn stieg zum ersten Mal überhaupt auf über zehn Milliarden Dollar, was vor allem auf ein starkes Versicherungsgeschäft zurückzuführen ist. Zu dem Konglomerat aus Omaha, Nebraska, gehören auch rund 80 kleine und mittelständische Unternehmen wie der Textilhersteller Fruit of the Loom, der Fertighausanbieter Clayton Homes und der Privatjetvermieter Net Jets.

Zudem gehören zu Berkshire ein rund 350 Milliarden Dollar schweres Aktienportfolio sowie eine Industrie- und eine Energiesparte. Letztere soll in den kommenden Jahren immer weiter in den Fokus rücken. Buffett ist für seine Geduld und seinen langen Investmenthorizont bekannt. Das zeigt sich nirgendwo besser als bei seinen Energie-Investments.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen