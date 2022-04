Berkshire Hathaway Warren Buffett erwirbt einen Anteil von 4,2 Milliarden Dollar an HP

Nach Buffets Beteiligung an dem Ölkonzern Occidental gibt es einen weiteren Deal. Berkshire Hathaway hält nun rund 121 Millionen Aktien des Computerherstellers.

Buffetts Unternehmen hat im März einige Zeit damit verbracht, Aktien der Occidental Petroleum zu kaufen und damit eine Beteiligung aufzubauen. (Foto: dpa) US-Investor Warren Buffett

New York Warren Buffetts Konglomerat Berkshire Hathaway hat eine Beteiligung an dem Computerhersteller HP im Wert von mehr als 4,2 Milliarden Dollar erworben. Die Aktien des Laptop-Herstellers stiegen daraufhin teilweise um bis zu zehn Prozent.

Berkshire kaufte Anfang dieser Woche in mehreren Transaktionen einen Teil der Aktien und hält nun eine Beteiligung von etwa 121 Millionen Aktien an dem Computerunternehmen, wie aus einem am Mittwoch eingereichten Bericht hervorgeht.

„Berkshire Hathaway ist einer der angesehensten Investoren der Welt, und wir begrüßen ihn als Investor bei HP“, sagte ein Unternehmenssprecher.

Der Investmentgigant hat zunehmend Wege gefunden, sein Geld einzusetzen, was zum Teil durch die Volatilität begünstigt wurde, die den Index S&P 500 in diesem Jahr bisher um fast sechs Prozent nach unten gezogen hat.

