 Gucci, Hermès und Co.: Luxustaschen bieten Renditen von bis zu zehn Prozent

Die Preise für die edelsten Luxushandtaschen steigen mit der Zeit. Dauerhaften Wert verleiht den Klassikern ein Mix aus Handwerkskunst und Kultmarke – und der Promifaktor.

Schon seit den 1990er Jahren haben sich Modeliebhaber zeitlose Originale von Luxustaschen zugelegt. (Foto: Imago, Rebelle, Hermes [M]) „Speedy“ von Louis Vuitton, „Kelly“ von Hermès mit Louboutin-Pumps, „Birkin Bag“ von Hermès

Paris, Frankfurt Handtaschen sind mehr als nur ein Gegenstand zum Transport persönlicher Dinge. Sie sind ein Stück Mode, sagen etwas über den Geschmack des Besitzers aus und oft auch über dessen Geldbeutel. Hochwertige Modelle der gefragtesten Marken können zudem als Geldanlage dienen. Denn die Nachfrage nach Taschen besonders von Luxusanbietern wie Hermès, Chanel oder Louis Vuitton übersteigt das Angebot Marktkennern zufolge immer deutlicher.

Mit einer fünf- bis zehnprozentigen Rendite pro Jahr spielen die feinsten dieser Luxustaschen in der gleichen Liga wie Aktien. Der Preis einzelner Modelle hat sich sogar binnen zehn Jahren verdreifacht.

Da Interessierte an die Klassiker etwa von Hermès bei den Herstellern kaum noch herankommen, boomt der Markt gut erhaltener, gebrauchter Modelle. Was beim Kauf einer edlen Secondhand-Tasche wichtig ist und welche Wertsteigerung Modelle von Chanel und Co. erwarten lassen.

