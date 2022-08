Singapur, Japan, Norwegen Mehr Anleihen und Immobilien, weniger Aktien: Wie sich Staatsfonds positionieren

Billionenschwere Staatsfonds stehen mit Inflation und drohender Rezession vor denselben Herausforderung wie Privatanleger. Deshalb lohnt sich jetzt ein Blick auf ihre Strategien.

Der Staatsfonds des Landes investiert stärker in Infrastruktur und Immobilien. Diese Anlageklassen sollen Schutz gegen Inflation bieten. (Foto: Imago) Abendstimmung in Singapur

Tokio, Bangkok, Stockholm Die Lage an den Märkten ist aktuell vor allen Dingen eines: kompliziert. Die Kurse von Aktien und Anleihen sind in diesem Jahr abgestürzt. Auch Gold gilt noch nicht als Alternative. Und die realen Zinsen bei Tages- und Festgeld sind nach Abzug der Inflation immer noch negativ.

Wie können Anlegerinnen und Anleger drauf reagieren? Um in diesen schwierigen Zeiten Orientierung zu bieten, hat das Handelsblatt das Verhalten der großen Staatsfonds aus Singapur, Japan und Norwegen analysiert. Dabei zeigt sich, dass Aktien derzeit weniger gefragt sind, während Anleihen und Immobilien an Bedeutung gewinnen. Die Strategien in der Übersicht:

Singapur: Infrastruktur und Immobilien gegen Stagflation

Singapurs Staatsfonds GIC, einer der finanzstärksten Investoren der Welt, blickt mit großer Sorge auf die globalen Märkte: „Wir könnten vor einer längeren Zeit voller Schwierigkeiten stehen“, warnte zuletzt GIC-Chef Lim Chow Kiat.

