 Umfrage der Bank of America: Fondsmanager blicken mit Skepsis auf die Weltkonjunktur – Rohstoffe auf der Verkaufsliste

Im nächsten Jahr wird die Weltwirtschaft in eine Rezession rutschen, fürchten die Geldprofis. Und sie identifizieren dabei ein besonders großes Risiko für die Kapitalmärkte.

Viele Fondsmanager haben derzeit den Aktienanteil in ihren Portfolios deutlich untergewichtet. (Foto: AP) Handelsraum der Börse New York

Frankfurt Bei Großanlegern ist derzeit „mehr Angst als Gier“ zu erkennen – so interpretieren die Strategen der Bank of America (BofA) das Ergebnis ihrer monatlichen Umfrage unter rund 260 Fondsmanagerinnen und Fondsmanagern. Die Befragten, die insgesamt Anlagekapital in Höhe von gut 650 Milliarden US-Dollar verwalten, fürchten, dass die Weltwirtschaft im kommenden Jahr in eine Rezession rutscht.

Allerdings rechnen sie inzwischen nicht mehr mit einem rapiden Abbremsen, sondern einem allmählichen Abkühlen der Konjunktur. Als Vorsichtsmaßnahme haben sie die Gewichtung in ihren Portfolios geändert und zum Beispiel vor allem Rohstoffe verkauft. Zudem halten sie relativ wenig Aktien.

Eine Mehrheit von rund 55 Prozent der Fondsmanager rechnet damit, dass die Weltwirtschaft spätestens im ersten Quartal 2024 schrumpft. Die allermeisten von ihnen erwarten zudem, dass sich die Prognosen der Firmengewinne weiter verschlechtern.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen