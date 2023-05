 Umfrage: Fondsmanager bleiben bei Aktien weiterhin skeptisch

Portfoliomanager trauen der positiven Stimmungslage an den Börsen aktuell nicht. Dennoch kaufen sie wieder etwas mehr Aktien. Vor allem der Dax hat die Experten überrascht.

Die Aktienkurse steigen, doch auch die Skepsis wird größer. (Foto: IMAGO/Xinhua) Händler an der New Yorker Börse

Frankfurt Die Entwicklung der Aktienmärkte seit Herbst ist beeindruckend, doch viele Investorinnen und Investoren haben von der Rally nur einen Teil mitbekommen. Jetzt greifen sie aber zumindest wieder etwas stärker bei Aktien zu, obwohl sie noch skeptischer mit Blick auf die Entwicklung der Wirtschaft geworden sind.

Das ist das wichtigste Ergebnis der viel beachteten monatlichen Fondsmanager-Umfrage der Bank of America, bei der diesmal 251 Investorinnen und Investoren mitgemacht haben. Zusammen verwalten sie ein Vermögen von 666 Milliarden Dollar.

Die institutionellen Anlegerinnen und Anleger halten zwar immer noch weniger Aktien, als es die richtungsweisenden Indizes für ihre Portfolios vorgeben. Doch unter dem Strich sind nur noch 24 Prozent der Befragten im Vergleich zu ihren Benchmarks in Aktien untergewichtet und damit so wenig wie zuletzt vor fünf Monaten. Die Investoren laufen dabei der Aktienrally in gewisser Weise hinterher.

