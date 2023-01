Aktiengeschäfte Hedgefonds mit schlechtester Wertentwicklung seit 2018

Im Schnitt haben die Hedgefonds in 2022 um 4,25 Prozent an Wert verloren. Vor allem bei Aktien- und Kryptowährungsgeschäften machten sie herbe Verluste.

Die Hedgefonds-Manager konnten im vergangenen Jahr keine Gewinne für ihre Investoren erwirtschaften. (Foto: dapd) Aktienmarkt

New York Die globalen Hedgefonds haben sich im vergangenen Jahr so schlecht entwickelt wie seit 2018 nicht mehr. Gemessen am HFRI 500 Fund Weighted Composite Index verloren die Fonds 4,25 Prozent an Wert, wie aus am Montag veröffentlichten Daten des Analysehauses Hedge Fund Research (HFR) hervorgeht. Das Barometer vollzieht die Entwicklung der größten weltweit agierenden Hedgefonds nach.

Vor allem bei Aktien- und Kryptowährungsgeschäften machten die Hedgefonds-Manager herbe Verluste. Hedgefonds-Manager sammeln Kapital von professionellen Investoren wie Versicherungskonzernen und Pensionsfonds ein und wetten damit auf Markttrends, Kursunterschiede zwischen Börsen, Fusionen und makroökonomische Tendenzen.

Mehr: Star-Investor Michael Burry warnt vor erneutem Inflationsanstieg – Auf welche Aktien er setzt

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen