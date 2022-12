Banken China will billionenschwere Treuhandfonds strenger regulieren

Demnach sollen Treuhandfirmen innerhalb der nächsten drei Jahre ihr Geschäft in drei Kategorien strukturieren und sich damit an internationale Standards anpassen.

Die undurchsichtigen Strukturen der lange Zeit unregulierten Treuhandfirmen waren jahrelang von Unternehmen genutzt worden, um sich Geld zu beschaffen. (Foto: dpa) Yuan Banknoten

Peking Mit einer strengeren Regulierung der populären Treuhandfonds-Industrie will China den riesigen Schattenbanken-Sektor des Landes in den Griff bekommen. Die Banken- und Versicherungs-Aufsichtsbehörde CBIRC veröffentlichte am Freitag den Entwurf eines Regelwerks für die umgerechnet rund drei Billionen Dollar schwere Branche.

Danach sollen die Treuhandfirmen (Trusts) ihr Geschäft in drei Kategorien aufteilen – Vermögensverwaltung, Fondsdienstleistungen sowie wohltätige Stiftungen – und sich damit an internationale Standards anpassen und sich auf ihre ursprünglichen Aufgaben konzentrieren. Sie sollen dafür drei Jahre Zeit haben.

Die undurchsichtigen Strukturen der lange Zeit unregulierten Trusts waren jahrelang von Unternehmen genutzt worden, um sich Geld zu beschaffen, obwohl sie Schwierigkeiten hatten, von den Banken Kredite zu erhalten. Über die „Kanäle“ der Treuhandfirmen konnten Privatleute, Banken und Unternehmen auch in hochriskante Finanzprodukte investieren.

Den Regulierern ist das ein Dorn im Auge, weil es ihnen die komplexen Produktstrukturen erschweren, Risiken im Finanzsystem frühzeitig zu erkennen. Die CBIRC will dem nun einen Riegel vorschieben und den Trusts verbieten, solche „Kanäle“ zur Umgehung von Regulierungsvorschriften oder andere Kapitalsammelstellen außerhalb der üblichen Strukturen einzurichten. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

