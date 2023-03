 Banken-News: Insider: Mehrere Banken schränken Geschäft mit Credit Suisse ein – Teams prüfen am Wochenende Szenarien für strauchelnde Großbank

Ratingagentur Fitch: APAC-Banken sind widerstandsfähig Der Ratingagentur Fitch zufolge sind die Banken im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank und der Signature Bank widerstandsfähig. Die Schwächen, die zum Scheitern der beiden Banken geführt hätten, gehörten bereits zu den Faktoren, die in den Rating-Bewertungen der Agentur für APAC-Banken berücksichtigt werden würden, so Fitch. „Wir betrachten die Bewertungsrisiken des Wertpapierportfolios für APAC-Banken im Allgemeinen als überschaubar", sagte die Agentur und fügte hinzu, dass die Risiken in Indien und Japan tendenziell am höchsten seien.