 Banken-News: Insiderberichter: UBS fordert offenbar milliardenschwere Garantien für Credit-Suisse-Kauf – Agentur: Mittelgroße US-Banken bitten Behörden um Hilfe

Moody's stuft Kreditwürdigkeit der First Republic Bank herab Die Rating-Agentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit der in den Sog der Vertrauenskrise geratenen US-Regionalbank First Republic Bank herabgestuft. Die Agentur senkte unter anderem das langfristige Rating für Bankeinlagen in lokaler Währung von A1 auf Baa3. Moody's begründete dies am Freitag (Ortszeit) mit einer Verschlechterung des Finanzprofils der Bank. Die Bank hatte sich am Donnerstag frische Einlagen im Volumen von 30 Milliarden Dollar gesichert. An dem Rettungspaket für die Bank hatten sich JPMorgan, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley und andere beteiligt. Moody's teilte dazu mit, die Nachricht über die Einlagen des Bankenkonsortiums sei zwar kurzfristig positiv, der längerfristige Weg der Bank zurück zu einer nachhaltigen Rentabilität bleibe aber ungewiss.