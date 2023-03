 Banken-News: Nationalbank-Chef: „Konkurs hätte schwere Konsequenzen für nationale und internationale Finanzstabilität“ – Käufer für Signature Bank gefunden

UBS setzt nach Credit-Suisse-Übernahme Aktienrückkäufe aus Die Übernahme der Credit Suisse schmälert vorerst die Ausschüttungen an die UBS-Aktionäre. „Wir werden unser Aktienrückkaufprogramm aussetzen“, sagt Konzernchef Ralph Hamers in einer Telefonkonferenz für Analysten. Bisher hatte die Schweizer Großbank für 2023 den Rückkauf von eigenen Titeln im Volumen von über fünf Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. An der Vorgabe einer stetig steigenden Dividende will UBS aber festhalten.