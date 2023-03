 Banken-News: Schweizer Regierung setzt wichtige Pressekonferenz zur Credit Suisse-Zukunft an

Die Nachrichten aus der Schweiz haben in dieser Woche auch für Unruhe an der italienischen Börse gesorgt: Am Mittwoch brach der Aktienindex FTSE MIB, vergleichbar mit dem deutschen Dax, um rund 4,6 Prozent ein. Der Rückgang war stärker als in Frankfurt, London oder Paris. Innerhalb von drei Tagen büßte der Index gar 15 Prozent ein. Das liegt daran, dass die Banken im italienischen Index, verglichen mit dem in anderen Ländern, überrepräsentiert sind. Schon am Freitag erholte sich die Mailänder Börse aber wieder deutlich. Trotzdem ist die Unruhe an den Märkten zu spüren.