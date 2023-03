 Banken-News: US-Investor Ackman: Bank of America kauft Signature Bank – Insider: EZB sieht keine Ansteckung von Euro-Banken

US-Investor Ackman in Tweet: Bank of America kauft Signature Bank

Die US-Großbank Bank of America wird Informationen des US-Investors Bill Ackman die zusammengebrochene Signature Bank am Montag übernehmen. Dies schrieb Ackman am Freitag in einem Tweet, ohne seine Quellen zu nennen. "Ich höre, dass Bank of America die Signature Bank am Montag kaufen wird", lautete der Tweet. Bank of America lehnte einen Kommentar dazu ab. Bei Signature Bank war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.