Banken Razzia bei UBS in Frankfurt – Geldwäscheverdacht gegen Oligarchen

Der russische Oligarch Usmanov soll Kunde der deutschen Dependance der Schweizer Großbank gewesen sein. Die Fahnder gehen dem Verdacht der Geldwäsche nach.

Razzia wegen möglicher Verbindung zu russischem Oligarchen. (Foto: AP) UBS-Zentrale in Frankfurt

Frankfurt, Zürich Ermittler haben am Dienstag Niederlassungen der Schweizer Großbank UBS in Deutschland durchsucht. Sie gehen dem Verdacht nach, dass der russische Oligarch Alischer Usmanow Gelder über Konten bei der UBS in Deutschland gewaschen habe.

Ein Sprecher der UBS Europe sagte auf Handelsblatt-Anfrage: „Wir bestätigen, dass in den Räumlichkeiten der UBS Europe SE Niederlassungen in Frankfurt und München derzeit staatsanwaltschaftliche Durchsuchungen stattfinden. Wir kooperieren vollumfänglich mit den Behörden und bitten um Verständnis, dass wir uns zur Sache aktuell nicht weiter äußern können.“

Zuvor hatte der „Spiegel“ über die Durchsuchung berichtet. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt teilte auf Anfrage mit: „Wir erhoffen uns im Zusammenhang mit dem bestehende Geldwäscheverdacht gegen den Beschuldigten Erkenntnisse aus dessen Geschäftsbeziehung zu dem Institut.“ Es werde nicht gegen Mitarbeiter des Institutes ermittelt. Insidern zufolge war die UBS so etwas wie die Hausbank Usmanows in Deutschland.