Banken Top-Banker verlassen Barclays und heuern laut Insider bei UBS an

Die Fusion mit der Credit Suisse wird vermutlich zur Jahresmitte vollzogen. (Foto: Reuters) UBS in Zürich

New York Mindestens sieben führende Banker verlassen Insidern zufolge das britische Geldhaus Barclays und heuern bei der Schweizer Großbank UBS in den USA an. Die Abwanderungen der Mitarbeiter hätten in den vergangenen Tagen stattgefunden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag.

Die Banker stammen dem Vernehmen nach aus den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation. Sie sind in New York, San Francisco beziehungsweise Chicago tätig.

Bereits im April hatte UBS intern mitgeteilt, dass drei Investmentbanker von Barclays zu dem Schweizer Institut kämen. Der Schritt zeige, dass man trotz der Notübernahme der Credit Suisse US-Talente gewinne.

UBS lehnte einen Kommentar dazu ab. Bei Barclays war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Die Schweizer Regierung hatte Mitte März eine Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse durch die UBS orchestriert.

