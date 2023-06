Künstliche Intelligenz hilft Risikokapitalgebern bei der Suche nach dem nächsten aussichtsreichen Investment. Aber: Die letzte Entscheidung treffen immer noch die Manager.

Ausgangssituation

Investitionen in Start-ups gehören weltweit zu den risikoreichsten Transaktionen überhaupt. Von zehn Deals wird oft nur einer ein echter Erfolg – so wie einst Google oder Facebook, die in ihrer frühen Jugend auch Geld von Wagnisfinanzierern erhalten hatten.

Die schwedische Beteiligungsgesellschaft EQT – hinter der die Industriellenfamilie Wallenberg steht – hofft, dass der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) die Erfolgsquote verbessern kann. Schon seit sechs Jahren greift EQT auf Künstliche Intelligenz (KI) zurück, um die aussichtsreichsten Jungunternehmen zu finden. Auch andere Investmentbanken und Wagniskapitalfirmen versuchen mithilfe von KI, die Treffsicherheit im Wagniskapitalgeschäft zu erhöhen.

Die Lösung

